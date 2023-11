Un’altra mattinata di passione per i pendolari della linea Roma-Napoli via Cassino: ecco la situazione questa mattina, 28 novembre 2023.

Ritardi sulla Roma-Napoli via Cassino: ecco la situazione in diretta

La circolazione è rallentata in direzione Napoli per un guasto alla linea a Pignataro e in direzione Roma per un ulteriore guasto alla linea tra Capua e Caserta.

Dal sito di Trenitalia si apprende che, alle ore 8:30, la circolazione permane fortemente rallentata, ancora in corso l’intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.

Il treno FR 9620 Benevento (7:13) – Milano Centrale (12:24) è instradato sulla linea convenzionale via Formia da Caserta a Roma, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 40 minuti.

Il treno FA 8304 Benevento (5:52) – Roma Termini (7:45) è instradato sulla linea convenzionale via Cassino da Caserta a Roma, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 120 minuti.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento da Trenitalia Infomobilità delle ore 11:30

La circolazione è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 105 minuti e subito cancellazioni e limitazioni di percorso.

Il treno FR 9620 Benevento (7:13) – Milano Centrale (12:24) è instradato sulla linea convenzionale via Formia da Caserta a Roma, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 70 minuti.

Il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) è instradato sulla linea convenzionale via Cassino da Caserta ad Anagni, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 140 minuti.

Il treno FA 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35) è instradato sulla linea convenzionale via Cassino da Anagni a Caserta, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 115 minuti.

Il treno FA 8300 Benevento (5:52) – Roma Termini (7:45) oggi termina la corsa a Caserta. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FA 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55).

