Treno guasto e passeggeri costretti a scendere a Morolo(FR) – Questa mattina, intorno alle 8.45, il treno della linea Roma-Cassino diretto a Roma è stato costretto a fermarsi a causa di un guasto presso la stazione di Morolo, in provincia di Frosinone. Dopo circa 40 minuti i passeggeri sono stati costretti a scendere senza sapere dove andare.

Ritardi annunciati fino a 160 minuti.

Oltre al disagio per l’interruzione del viaggio e alle basse temperature di questa mattina, i passeggeri sono rimasti bloccati sulla banchina senza sapere se sarebbero stati attivati bus sostitutivi o inviati altri treni per continuare il viaggio.

Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri presenti sul posto, qualcuno avrebbe provato, in mancanza di informazioni, a contattare il servizio clienti dell’azienda ma senza ricevere nessuna indicazione. Inoltre, sull’app di Trenitalia continuano a mancare aggiornamenti sui ritardi relativi alla linea Roma-Cassino.

Secondo quanto riportato da FrosinoneToday, è stato richiesto un incontro in regione con i vertici di Rfi per provare a risolvere la situazione in modo definitivo.