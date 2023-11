Vallecorsa, bovino scivola in un pozzo: salvato dai Vigili del Fuoco

Lo scorso 24 Novembre i vigli del fuoco sono intervenuti a Vallecorsa in località Forcella “La Pica” per il recupero di un bovino finito accidentalmente in un pozzo profondo circa 6 metri, utilizzato come raccoglitore di acqua piovana in alta montagna per l’abbeveramento del bestiame.

La presenza dell’animale, coperto in buona parte dal fango, è stata segnalata dal proprietario nel primo pomeriggio del 22 Novembre con chiamata al NUE 112.

La squadra dei Vigili del Fuoco, che è giunta sul posto con cinque unità e due mezzi di soccorso, si è calata nel pozzo ed ha liberato dal fango il bovino che è stato assicurato con delle corde al fine di impedire all’animale di sprofondare ulteriormente.

Una volta garantire le condizioni di sicurezza, i vigili del fuoco hanno accompagnato il veterinario all’interno del pozzo per le prime visite mediche. L’animale, visibilmente provato e spaventato è apparso in buone condizioni di salute.

Il primo tentativo di recupero, previsto per il giorno 23 novembre tramite elicottero Drago VVF e squadra SAF (Spelo Alpino Fluviale), non è stato possibile a causa del forte vento presente sulla zona che non garantiva il recupero in sicurezza.

Il bovino comunque è stato costantemente monitorato dal personale dei Vigili del Fuoco e dal veterinario presenti sul posto.

Il recupero è stato effettuato alle ore 13 del 24 Novembre grazie ad un elicottero Drago VVF e alla squadra VVF SAF con un totale di cinque unità di cui due eliosoccorritori, che hanno assicurato il bovino tramite uno speciale imbrago per il recupero di animali di grossa taglia che è stato agganciato al cavo dell’elicottero partito dalla base di Ciampino.

L’animale è stato trasporto fino ad un punto sicuro, dove, libero dall’imbrago, è stato affidato al proprietario.