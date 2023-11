Venerdì 24 novembre alle ore 11:00, presso la sala Tersicore del Palazzo Comunale, ci sarà il convegno “Prevenire, contrastare, educare”, nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Velletri. Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: convegno in sala Tersicore il 24 novembre. I dettagli sull’evento

Per l’occasione interverranno il Sindaco Ascanio Cascella, il Vicesindaco Chiara Ercoli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri Giancarlo Amato, il Direttore della Casa Circondariale di Velletri Annarita Gentile, il Comandante N.O.R. dei Carabinieri di Velletri il Ten. Rita Zacchia e l’Avvocato penalista Sara Palazzolo. Un convegno importante, per comprendere come eliminare questa piaga sociale attraverso l’educazione e la legge. Invito tutta la cittadinanza a partecipare”. – ha dichiarato il primo cittadino.