Velletri, apre ai cittadini il parco della Ceppeta (FOTO)

Conclusi i lavori presso il parco della Ceppeta a Velletri.

Velletri, apre ai cittadini il parco della Ceppeta

Da sabato 18 novembre, a partire dalle 10:00, verrà aperto ai cittadini il parco della Ceppeta, nella zona sud di Velletri. Il parco comunale, dislocato dal centro storico, vuole essere un luogo atto all’aggregazione e alla socializzazione cittadina.

“La fruizione del parco deve avvenire nel rispetto del decoro urbano e del verde pubblico, in modo che tutti i cittadini possano godere degli spazi verdi messi a disposizione”. – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Velletri, Ilaria Neri – “Ringrazio il geometra Massimo Galli per il lavoro svolto in questo progetto”, ha concluso.