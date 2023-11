I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 30enne e un 24enne, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio a Tor San Lorenzo, arrestati un 30enne e un giovane di 24 anni: ecco cosa è emerso dalla perquisizione domiciliare

Nel corso di alcuni servizi di osservazione in abiti civili in località Tor San Lorenzo, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Anzio hanno notato i due stranieri in atteggiamenti sospetti.

Ragion per cui, individuata la loro abitazione, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare 17 involucri termosaldati e un involucro di dimensioni maggiori, per un peso complessivo di oltre 60 g di cocaina pura. Oltre allo stupefacente sono stati sequestrati 675 euro in contanti, materiale da confezionamento e cinque cellulari smartphone.

I due uomini, dopo essere stati identificati, sono stati condotti presso il carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

