Arresti per spaccio a Ostia: i controlli delle forze dell'ordine

I controlli dei Carabinieri a Ostia

I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio improntato a rafforzare la percezione di sicurezza nelle aree con maggiore afflusso di persone, in prossimità della fermata metropolitana “lido centro”.

Complessivamente sono state controllati 172 persone, 58 veicoli e 1 esercizio commerciale.

Un uomo di 67 anni, domiciliato in piazza Gasparri, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento; controllato in piazzale della stazione del lido, è stato trovato in possesso di complessivi 21,9 grammi di marijuana e 1,04 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte allo spaccio.

La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso il rinvenimento di ulteriori 196,65 grammi di hashish, 0,45 grammi di crack, materiale per il confezionamento e pesatura, nonché alcune cartucce calibro 7.65, illegalmente detenuti.

Un uomo di 43 anni, romano, durante i controlli, gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi in provincia di Latina negli anni passati è stato condotto presso il carcere di Rebibbia.

Un altro uomo romano di 53 anni è stato arrestato perché anche lui da un controllo alla banca dati è risultato colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione in regime di arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Velletri per il reato di atti persecutori.

I controlli della Polizia di Stato a Ostia

Gli investigatori del X Distretto Lido di Roma hanno rilevato come, sempre di più, la criminalità, al fine di perpetrare reati inerenti lo spaccio, utilizzi persone che mai hanno avuto a che fare con la giustizia.

Ad Ostia, infatti, durante specifici servizi di controllo del territorio, i poliziotti hanno arrestato un cittadino italiano di 25 anni incensurato, trovato in possesso di 400 grammi di Hashish. Lo stupefacente è stato rinvenuto sia all’interno dell’abitazione, nascosto in scatole di scarpe, che in una cantina, celato tra grandi contenitori in vetro.

Dopo diverse ore di osservazione, i poliziotti, notando un uomo prelevare in più occasioni qualcosa nei pressi dell’autovettura, sono intervenuti e lo hanno sottoposto a controllo. Nel corso della perquisizione domiciliare, a casa dell’arrestato inoltre sono stati rinvenuti bilancini di precisione e strumentazione per il taglio dello stupefacente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio