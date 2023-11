Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 novembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 novembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 novembre 2023: la lista completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio – Qualificazioni Europei 2024, Gruppo C: Ucraina – Italia

23:00 XXI Secolo – Puntata del 20/11/2023

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo – Puntata del 20/11/2023

00:20 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1 del 20/11/2023

01:15 RaiNews24

01:50 Sottovoce

02:20 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Gli ultimi saranno ultimi

23:15 Tango – Puntata del 20/11/2023

00:44 Meteo 2

00:50 I Lunatici

02:20 Casa Italia

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 20/11/2023

20:20 Nuovi Eroi – Giuseppe Lavalle – Puntata del 20/11/2023

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 20/11/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 20/11/2023 EP6321

21:20 Amaro in bocca – Indovina chi viene a cena Cult – Puntata del 20/11/2023

23:10 Roman Abramovich: l’equilibrista

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 O anche no – Puntata del 19/11/2023

01:45 Protestantesimo – “Uruguay. Dall’altro lato del fiume” – 12/11/2023

02:20 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia/

21:20 Quarta Repubblica/

00:52 Forget Paris

02:41 Ciak Speciale

02:44 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:02 This Profound Legacy – Blindspot III

03:41 Music Line – Superclassifica Show Best 8

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:20 Grande Fratello

01:35 Tg5

02:09 Meteo.It Tg5 Notte

02:10 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

02:57 La Guerra Dei Nonni – Ciak Speciale

03:00 Uomini e Donne

04:29 Squadra Antimafia 6

6 Italia 1

20:30 Polvere di Miele – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Richie Rich – il Più Ricco del Mondo

23:25 Tower Heist: Colpo Ad Alto Livello

01:30 Drive Up

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Meryl Streep – Celebrated

02:55 Bruce Willis – Celebrated

03:18 Centrale Elettrica Nord-Ovest – Le Basi Segrete Dei Nazisti

04:01 Problemi per Amy – Everwood

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Era mio padre

23:30 Tina – What’s Love Got to Do with It?

01:50 Otto e mezzo

02:35 Camera con vista

03:00 L’Aria che Tira

8 TV8

20:20 100% Italia

21:35 Io prima di te

23:40 GialappaShow

01:55 3ciento – Chi l’ha duro… la vince!

03:25 Coppie che uccidono

04:25 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Il contadino cerca moglie

00:50 Operazione N.A.S.

04:50 Alta infedeltà

20 20 — Venti

20:13 La Congettura Coniugale – The Big Bang Theory X

20:36 La Miniaturizzazione Militare – The Big Bang Theory X

21:04 La Furia Dei Titani

23:19 The Fast And The Furious: Tokyo Drift

01:24 Magazine Champions League 2024

01:49 Il Curioso Caso di Bartholomew Allen – The Flash VIII

02:29 Mantieni il Segreto! – The Flash VIII

03:09 L’ Incendio – Joey II

03:29 Il Finto Fidanzato – Joey II

03:49 Un Critico… Particolare – Joey II

04:09 Matrimonio in Vista – Joey II

21 Rai 4

20:26 Criminal Minds X ep.22

21:20 Gunpowder Milkshake

23:14 Run Hide Fight – Sotto assedio

01:08 Anica appuntamento al cinema

01:11 Narcos: Mexico S2E1 Salvate la tigre

02:21 Narcos: Mexico S2E2 Il dado è tratto

03:20 The Good Fight S5E9 E la fine fu violenta

22 Iris

20:05 Braccato – Walker Texas Ranger

21:00 Il Colore Viola

00:08 Sergente Rex

02:28 Note di Cinema

02:33 Il Pescatore di Sogni

04:22 Ad Ovest del Montana

23 Rai 5

20:20 The Sense of Beauty – E3

21:16 Rosa pietra stella

22:47 Sciarada – L’altro ‘900: Attilio Bertolucci

23:42 When You’re Strange – A Film About The Doors

01:05 Rai News Notte

01:06 Tina Modotti, Maestra della fotografia

02:03 The Sense of Beauty – E3

02:58 Evolution – Puntata 49

24 Rai Movie

21:10 Barquero

23:10 Oceano di fuoco – Hidalgo

01:30 Soldati a cavallo

03:30 Saw: Legacy

25 Rai Premium

21:20 Natale ad Angel Falls

22:55 Circeo – S1E1

23:55 Circeo – S1E2

00:50 Natale alle Hawaii

02:10 Storie italiane – Puntata del 20/11/2023

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:25 Io, lui, lei e l’asino

23:15 Cookie e Emily, due squillo a Londra

00:20 Escort Girls

01:25 Le fabbriche del sesso

03:05 Art Paul of Playboy – L’uomo dietro le conigliette

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

22:08 That’s amore! Due improbabili seduttori

00:04 Johnny English – La rinascita

01:56 La signora del West

03:32 Hazzard

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Mission

23:05 Indagine ai confini del sacro

23:40 La compieta preghiera della sera

00:00 Santo Rosario

00:00 L’ora solare

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:25 La cucina di Sonia

01:55 ArtBox

02:25 Like – Tutto ciò che Piace

02:55 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Le Parole Che Non Ti Ho Detto – Pagine D’Amore

23:35 Uomini e Donne

01:01 Grande Fratello – La5

02:48 Caterina e Le Sue Figlie 3, 5

04:15 Bitter Sweet , 4 – Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore

31 Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Prematuri: bimbi piuma

23:20 Body Bizarre

34 Cine34

22:05 Il vigile

00:10 Vi racconto ’23

00:26 Prof. Dott. Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste

02:36 Killer per caso

04:03 Sedotti e bidonati

35 Focus

20:00 Il Mistero della Miniera Gallese – Cose di Questo Mondo VIII

21:05 Costantinopoli: il Porto Perduto

22:00 Santa Sofia: Un’Eredità Secolare

23:00 Lo Sapevi Che? – Aut., 1 – Lo Sapevi Che? – Aut.

23:06 Lo Sapevi Che? – Aut., 2 – Lo Sapevi Che? – Aut.

23:16 Perché Sono Scomparsi Gli Insetti Giganti? – Preistoria

00:00 Dinosauri Tra i Ghiacci

01:00 Decisioni Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files V

02:00 I Tir – Mega Trasporti

02:41 Tgcom24 Breaking News

02:45 Antichi Sacrifici/Misteri Esplosivi/Cava di Rapa Nui/Animali Luminosi – Secrets in The Jungle

03:30 Riprodursi O Morire – Amazzonia Selvaggia

04:15 Sopravvivenza di Gruppo – Monti Selvaggi

38 Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 The Chelsea Detective

01:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

03:30 Disappeared

39 TOP Crime

20:16 Il Clown Dal Naso Rosso – The Mentalist II

21:10 Dissolto – C.S.I. Miami VII

22:03 L’ Evasione – C.S.I. Miami VII

22:57 La Sensitiva – C.S.I. – Scena del Crimine VI

23:50 Squadre Da Strada – C.S.I. – Scena del Crimine VI

00:43 Maigret e la Ragazza di Provincia

02:33 Unico Testimone – Law & Order: Unità Speciale IX

03:27 Ferite – Law & Order: Unità Speciale IX

04:21 Tgcom24 Breaking News

49 Italia 2

20:20 Redenzioni e Rivelazioni – Mom VI

20:50 La Sottile Arte del Procrastinare – Mom VI

21:25 Lasik Instinct – i Griffin

21:50 Devi Amare i Cani! – i Griffin

22:20 Ragazzo Anni – i Griffin

22:45 Breve Incontro – i Griffin

23:15 L’ Accelerazione dell’Intimità – The Big Bang Theory VIII

23:40 Il Modulo della Colonizzazione – The Big Bang Theory VIII

00:00 La Termalizzazione dell’Escluso – The Big Bang Theory VIII

00:30 La Violazione dello Skywalker – The Big Bang Theory VIII

01:00 L’ Implementazione del Fortino – The Big Bang Theory VIII

01:30 Proteggere Gli Amici! il Sacrificio di Mocia – One Piece XIV

02:00 Il Dramma di Barbabruna! Furioso Attacco di Luffy – One Piece XIV

02:25 Imprevedibile Finale! Smoker Contro Vergo – One Piece XIV

02:50 Il Colpo Grosso Da Tiffany – Le Avventure di Lupin III II

03:10 Ordine di Esecuzione – Le Avventure di Lupin III II

03:30 Il Lungo Viaggio in Oriente – Le Avventure di Lupin III II

03:50 I Soliti Idioti IV

52 DMAX

21:25 I nativi d’Alaska

23:15 WWE Raw

01:15 Colpo di fulmini

04:00 Real Crash TV

54 Rai Storia

20:00 I tre ordini della società medievale

20:10 Piccole donne crescono Louise May Alcott

20:15 Il giorno e la storia

20:25 setTANTArai pt8

20:30 Passato e Presente – Irene di Atene, Imperatrice Bizantina – 20/11/2023

21:10 Cronache di terra e di mare I popoli del mare. Enigma mediterraneo

21:40 Cronache di donne leggendarie – Elena: la santa imperatrice

22:10 Italia. Viaggio nella Bellezza – Paestum e Velia colonie greche d’Occidente

23:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Cleopatra. L’ultima regina

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 setTANTArai pt9

00:35 Piccole donne crescono Shirley Temple

00:40 Alla scoperta del ramo d’oro – Puntata del 20/11/2023

01:10 Passato e Presente – Irene di Atene, Imperatrice Bizantina – 20/11/2023

01:45 Michel Platini – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 10/07/2023

02:30 Napoleone II, il grande zero

03:15 I tre ordini della società medievale

03:20 Italia chiamò Luigi Settembrini

03:45 Italiani – Gianni Bisiach. Io testimone oculare

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello-‘

02:57 Tgcom24 Breaking News

03:00 Grande Fratello-‘

Foto di repertorio