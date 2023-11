Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 17 novembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 novembre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 novembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio – Qualificazioni Euro 2024 – Italia – Macedonia del Nord

23:00 TG1 Sera

23:05 TV7

00:15 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

01:10 Che tempo fa

01:15 Cinematografo

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Rookie S5E3 – Dye Hard

22:10 The Rookie S5E4 – La scelta

22:56 The Rookie S4E6 – Poetica giustizia

23:40 A Tutto Campo

00:40 Meteo 2

00:45 I Lunatici

01:25 Appuntamento al cinema

01:30 RaiNews24

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Nuovi Eroi – Barbara Suzzi

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6320

21:20 Nowhere Special – Una storia d’amore

23:00 Il mare dell’emergenza

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 Parlamento Magazine

01:30 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:52 Una Tragica Scelta

02:28 Ciak Speciale

02:31 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:21 A Star Is Born (Di B. Cooper)

00:20 Tg5

00:54 Meteo.It Tg5 Notte

Italia 1

20:30 La Teoria della Cospirazione – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:17 Le Iene

01:05 Villaggio Tattico – Brooklyn Nine Nine

01:35 Whisky e Sigari – Brooklyn Nine Nine

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Diario di Guerra

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Le parole della salute

TV8

20:25 100% Italia

21:35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:15 X Factor 2023

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza

22:45 Che tempo che fa

23:55 Fratelli di Crozza

01:15 Operazione N.A.S.

20 — Venti

20:13 La Combustione della Visione Collettiva – The Big Bang Theory IX

20:36 La Biforcazione della Fermentazione – The Big Bang Theory IX

21:04 Codice 999

23:34 The Bourne Supremacy

01:44 Sconsideratezza – The Flash VIII

Rai 4

20:33 Criminal Minds X ep.21

21:19 Run Hide Fight – Sotto assedio

23:10 Le Mans ’66 – La grande sfida

01:47 Anica appuntamento al cinema

01:50 Wonderland pt.7 – Puntata del 08/11/2022

Iris

20:05 Il Matrimonio – II Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Lo Squalo

23:34 Conflitto di Interessi (Di R. Altman)

01:56 Prima Che Sia Notte

Rai 5

20:20 The Sense of Beauty – E2

21:14 Muti prova Le nozze di Figaro – E5

22:09 Muti prova Le nozze di Figaro – E6

23:03 Save the Date 2023-2024 – Puntata 7

23:35 Kurt & Courtney

Rai Movie

21:10 Closing the Ring

23:05 Flags of Our Fathers

01:30 Anica – Appuntamento al cinema

01:35 Saw 6

Rai Premium

20:20 Nero a metà S2E12 – La resa dei conti

21:20 Lea – I nostri figli – S2E1 – Bugie

22:15 Lea – I nostri figli – S2E2 – Verità

23:05 Blanca – S2E6 – La Bomba

01:05 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:25 Animali feriti

23:15 Tra le gambe

01:35 Mostly Sunny – Dal porno a Bollywood

Twentyseven

22:08 Matrimonio impossibile

23:58 Fred Claus – Un fratello sotto l’albero

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 I migliori anni della nostra vita

22:30 Effetto Notte – TV2000

23:05 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 ArtBox

La 5

21:10 Grande Fratello

01:26 Grande Fratello – La5

01:59 Caterina e Le Sue Figlie 3, 4

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:25 Il castello delle cerimonie

00:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

22:05 Toto’, Peppino e la dolce vita

23:57 Arrangiatevi

Focus

20:00 Sulle Tracce delle Origini dell’Uomo – Cose di Questo Mondo VIII

21:05 La Montagna Arcobaleno e il Canto del Ghiaccio

22:00 Eruzioni Vulcaniche e Onde Anomale – Stranezze di Questo Mondo III

23:00 Starship – il Secondo Tentativo in Diretta ’23

01:00 Terra Bis – in Cerca di Pianeti Abitabili

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Tandem

01:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

TOP Crime

20:16 Una Gara Rosso Piccante – The Mentalist II

21:10 Niente è Come Sembra – Chicago P.D. IX

22:04 Ricordi – Chicago P.D. IX

22:58 Mi Piace Guardare – C.S.I. – Scena del Crimine VI

23:52 L’ Insolito Sospetto – C.S.I. – Scena del Crimine VI

00:45 La Festa è Finita – Hamburg Distretto 21 Xv

Italia 2

20:15 Il Giorno di San Valentino – Mom VI

20:45 Mamme Distratte e Figlie Intrattabili – Mom VI

21:15 Unfriended: Dark Web

23:15 Hunger Games – il Canto della Rivolta: Parte 2

01:45 Entra in Scena Momonosuke! il Piccolo Drago – One Piece XIV

DMAX

21:25 Avamposti

22:55 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

00:45 Border Security: terra di confine

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 setTANTArai pt5

20:35 Passato e Presente – Mussolini e le donne

21:10 Gli esploratori – Umberto Nobile un uomo al Polo Nord

22:10 Nel secolo breve – 1963 – L’assassinio di Kennedy – 09/08/2023

23:35 Italiani. Mario Soldati, letteratura primo amore

00:25 Rai News Notte

00:30 Il giorno e la storia

00:50 setTANTArai pt6

00:55 Alla scoperta del ramo d’oro – Ersilia Vaudo Scarpetta

01:25 Passato e Presente – Mussolini e le donne

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News