I Carabinieri del N.A.S. di Latina, con il supporto dei colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di recenti controlli sulla sicurezza alimentare, hanno svolto ispezioni presso due esercizi di ristorazione operanti rispettivamente nel comune di Torrice e di Cassino, con l’obiettivo di vigilare sul rispetto delle norme poste a tutela della salute dei cittadini.

Cassino e Torrice, controlli presso due esercizi di ristorazione: emesse sanzioni per un importo complessivo di oltre 7mila euro, sequestrati 190 kg di alimenti vari

L’attività ispettiva, in entrambi i locali, ha permesso di rilevare gravi carenze igienico sanitarie e strutturali ed ha portato al sequestro amministrativo di circa 190 kg di alimenti vari, risultati in parte privi di documentazione attestante la rintracciabilità ed in parte conservati in assenza di specifica procedura di autocontrollo, comportando contestualmente l’erogazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 7500 euro.

Per uno dei locali inoltre, specializzato nella ristorazione etnica, è stato emesso dall’ASL di Frosinone, su richiesta specifica dei militari operanti, un provvedimento di sospensione dell’attività fino al ripristino delle corrette condizioni igienico sanitarie.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui il canale Casilina News su WhatsApp per restare aggiornato su tutte le novità: https://whatsapp.com/channel/0029VaDO6JhGOj9ulKYaCj1E