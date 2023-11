Cassino, controlli serrati nel finesettimana: ecco cosa emerge

Controlli intensificati nel fine settimana da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cassino (FR). Il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni del territorio, nella notte tra sabato e domenica scorsi, sono stati impegnati nell’area della movida, al fine di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità diffusa nel centro urbano e contrastare il fenomeno dei furti.

Cassino, i controlli nel finesettimana dei Carabinieri contro la “cattiva movida”

Particolare attenzione è stata posta anche alla prevenzione di disturbo della “quiete”, ubriachezza molesta e l’abbandono dei rifiuti, condotte tipiche della “cattiva movida”, controllando i punti di ritrovo dei giovani proprio per impedire il verificarsi di tali episodi.

Complessivamente i Carabinieri hanno controllato 47 veicoli ed identificate oltre 100 persone.

Numerosi i controlli agli esercizi commerciali e ai suoi avventori, nonché le perquisizioni personali per la ricerca di armi e stupefacenti.

Due giovani trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, per uso personale, sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone per l’adozione delle conseguenti sanzioni amministrative.

Continua imperterrita l’attività di contrasto posta in essere dai Carabinieri contro ogni forma d’illegalità in risposta alla domanda di sicurezza della popolazione del cassinate.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui il canale Casilina News su WhatsApp per restare aggiornato su tutte le novità: https://whatsapp.com/channel/0029VaDO6JhGOj9ulKYaCj1E