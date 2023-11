Colleferro, nuovo autovelox posizionato in via Fontana Bracchi

Posizionato un autovelox in via Fontana Bracchi, a Colleferro.

Colleferro, autovelox in via Fontana Bracchi

È stato posizionato un nuovo autovelox all’altezza di via Fontana Bracchi, a Colleferro: al momento, il dispositivo per il rilevamento della velocità non sarebbe ancora attivo.

Lo strumento rileva appunto l’eccesso di velocità: ricordiamo che il limite è di 50 chilometri orari. Via Fontana Bracchi è stata spesso teatro di incidenti, tra cui uno molto grave avvenuto poco tempo fa.

Vi preghiamo sempre di rispettare i limiti di velocità, di seguire le regole del codice stradale e di prestare la massima attenzione quando siete alla guida.

