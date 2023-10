Stamattina, a Colleferro, un uomo è stato investito da un camion in via Fontana Bracchi. L’episodio è avvenuto intorno a metà mattinata. La dinamica è ancora da appurare, ma subito le condizioni della persona non sono apparse delle migliori.

Colleferro, uomo investito in via Fontana Bracchi stamattina

Dalle prime informazioni che trapelano, sembra che potrebbe aver riportato dei seri danni a una gamba. Sul posto sono giunte le forze dell’Ordine: vigili del fuoco, 118 e Carabinieri. Il signore è stato prontamente soccorso, mentre i Carabinieri hanno poi eseguito i rilievi di rito, atti ad appurare l’esatta dinamica dell’incidente. L’uomo sembra sia rimasto sempre cosciente. Il fatto che sia rimasto vigile è quantomeno una buona notizia. Dopo che sono giunti due mezzi dei soccorsi, è arrivata anche l’eliambulanza. Probabile dunque che l’uomo sia stato elitrasportato all’ospedale San Camillo di Roma.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, ma ovviamente questa informazione è senza dubbio secondaria. Potrebbero seguire aggiornamenti, soprattutto sulle sue condizioni di salute.

Di seguito, una foto del luogo adiacente all’incidente, nel momento in cui è atterrata l’eliambulanza:

