Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 16 novembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 novembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 novembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il Commissario Montalbano – La rete di protezione

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:01 Porta a Porta

01:15 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1 del 17/11/2023

02:10 RaiNews24

02:43 Che tempo fa

02:45 Sottovoce

03:15 Movie Mag – Puntata del 15/11/2023

03:45 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Nitto ATP Finals 2023

23:10 La Conferenza Stampa di Alessandro Cattelan – Puntata del 25/10/2023

23:40 La Conferenza Stampa – Carlo Verdone – Puntata del 01/03/2023

00:20 Punti di vista

00:51 Meteo 2

00:55 I Lunatici

02:20 Radiocorsa

03:20 Casa Italia

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Nuovi Eroi – Zaccaria Dellai

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6319

21:20 Amore Criminale – Storie di femminicidio

23:30 Sopravvissute

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Newton. Pesca sostenibile pt.1

02:10 RaiNews24

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 Ai Confini del Male

02:54 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:14 Soleil (Di R. Hanin)

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:20 Grande Fratello

01:35 Tg5

02:09 Meteo.It Tg5 Notte

02:10 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

02:57 Uomini e Donne

Italia 1

20:30 Bikini – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:17 Le Iene Presentano: Inside

00:52 La Madre (Di A. Muschietti)

02:50 Studio Aperto – la Giornata

03:02 Sport Mediaset – la Giornata

03:17 Ethan Hawke – Celebrated

03:38 Maisy – Le Basi Segrete Dei Nazisti

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’Aria che Tira

TV8

20:15 100% Italia

21:35 Cucine da incubo Italia

00:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

02:35 Io vengo ogni giorno

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 Che tempo che fa – Il tavolo

01:35 Operazione N.A.S.

20 — Venti

20:13 La Diversione della Saldatura – The Big Bang Theory IX

20:36 La Precipitazione dell’Orso – The Big Bang Theory IX

21:04 The Bourne Supremacy

23:29 I Vichinghi

01:29 La Prossima Volta il Fuoco – The Flash VIII

02:09 Fantasmi – The Flash VIII

02:49 La Grande Occasione – I Parte – Joey II

03:09 La Grande Occasione – II Parte – Joey II

03:29 Capricci Da Star – Joey II

Rai 4

20:33 Criminal Minds X ep.20

21:20 Hawaii Five-0 – S5E4 – Il pittore

22:06 Hawaii Five-0 – S5E5 – L’eredità

22:51 Hawaii Five-0 – S5E6 – Il falsario

23:35 Raging Fire – Fuoco incrociato

01:50 Anica appuntamento al cinema

01:53 Strike Back: Vendetta ep.7

02:38 Strike Back: Vendetta ep.8

03:22 The Good Fight S5E6 E i due soci litigarono

Iris

20:05 Il Matrimonio – Walker Texas Ranger

21:00 Atto di Forza

23:26 Rocky II

01:50 Psycho II

03:39 Ballistic

Rai 5

20:21 The Sense of Beauty – E1

21:16 Da una casa di morti (Teatro dell’Opera di Roma)

23:02 Classic Albums – Soul II Soul: Club Classics

23:52 Rock Legends: Van Halen

00:36 Rock Legends – INXS

01:20 Rai News Notte

01:22 Inside Renzo Piano Bulding Workshop

02:20 The Sense of Beauty – E1

Rai Movie

21:10 Un giorno di ordinaria follia

23:05 The Gift – Il dono

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

01:00 Il sacrificio del cervo sacro

03:00 Aspettando il re

Rai Premium

20:20 Nero a metà S2E10 – L’amore e le sue conseguenze

21:20 Tale e quale Show – Puntata del 10/11/2023

23:55 Il crudele volto dell’inganno

01:30 Storie italiane

03:30 Un ciclone in convento S2E8 – Uno sciamano in convento

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 End of a Gun

23:10 E-rotic: viaggio nel cyber-porn

00:20 Radiopornopanda

01:55 Il porno messo a nudo

02:55 La cultura del sesso

Twentyseven

22:07 Matrimonio impossibile

23:58 Mr. Crocodile Dundee II

02:05 La signora del West

03:01 La signora del west

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Avalon

23:10 Per legge e per amore

00:00 La compieta preghiera della sera

00:20 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 The Women

23:30 Casa Howard

02:30 La cucina di Sonia

03:00 I menù di Benedetta

La 5

21:10 Lo Stagista Inaspettato – Battibecchi D’Amore

23:20 Uomini e Donne

00:45 X-Style

01:24 Grande Fratello – La5

02:34 Caterina e Le Sue Figlie 3, 3

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 HairStyle: The Talent Show

22:25 The Bad Skin Clinic

Cine34

22:05 Uno di famiglia

00:08 Piccolo grande schermo ’21

00:15 Le tentazioni del Dottor Antonio

01:21 Omicidio all’italiana

03:13 Shango la pistola infallibile

Focus

20:00 Il Poligono Degli Orrori – Cose di Questo Mondo VIII

21:05 Perché Sono Scomparsi Gli Insetti Giganti? – Preistoria

22:00 Dinosauri Tra i Ghiacci

23:00 Freedom per Focus – Freedom per Focus

01:00 Terrore Nei Cieli – Indagini Ad Alta Quota XXII

02:00 La Sfida di Tarragona – Segreti di Marmo

02:41 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 The Chelsea Detective

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

TOP Crime

20:16 Linea Rossa – The Mentalist II

21:10 La Festa è Finita – Hamburg Distretto 21 Xv

22:03 La Porta sul Mondo – Hamburg Distretto 21 Xv

22:58 Pirati del Terzo Reich – C.S.I. – Scena del Crimine VI

23:51 Fumo Sospetto – C.S.I. – Scena del Crimine VI

00:45 Cose Sbagliate – Law & Order: Unità Speciale Xxiv

01:39 Crimini Su Commissione – Law & Order: Organized Crime III

02:36 La Resa Dei Conti – Law & Order: Unità Speciale VIII

03:30 Personalità Multipla – Law & Order: Unità Speciale IX

Italia 2

20:15 Un Vizio Tira L’Altro – Mom VI

20:45 Finché Bar Non Ci Separi – Mom VI

21:15 Hunger Games – il Canto della Rivolta: Parte 2

23:50 L’ Infiltrazione della Camera Bianca – The Big Bang Theory VIII

00:15 La Disintegrazione della Sonda – The Big Bang Theory VIII

00:45 L’ Ottimizzazione dell’Ansia – The Big Bang Theory VIII

01:15 La Manifestazione del Troll – The Big Bang Theory VIII

01:35 La Rigenerazione del Negozio di Fumetti – The Big Bang Theory VIII

01:55 Do Flamingo! L’Uomo Che Trama Nell’Ombra! – One Piece XIV

02:15 Luffy in Difficoltà!? la Gelida Morsa di Mone! – One Piece XIV

02:35 Scontro Nel G5! Smoker Contro Vergo – One Piece XIV

02:55 Un Triste Addio – Le Avventure di Lupin III II

03:15 Il Mondo Misterioso di Madame X – Le Avventure di Lupin III II

03:35 L’ Epidemia di Suicidi – Le Avventure di Lupin III II

DMAX

21:25 Predatori di gemme

01:05 Border Security: terra di confine

02:55 Real Crash TV

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 setTANTArai pt4

20:35 Passato e Presente – Scerbanenco. L’Italia noir

21:10 La bussola e la clessidra – La via del guerriero – Sigurd Bjornson L’esilio vichingo

22:10 La bussola e la clessidra – La via del guerriero – Geoffroi De Champagne Da cavaliere a templare

23:15 Cronache di terra e di mare Manfredi. Biondo era e bello

23:45 Cronache di donne leggendarie – Donne romane: tra scandali e potere

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 setTANTArai pt5

00:45 Alla scoperta del ramo d’oro – Francesca Alfano Miglietti – Puntata del 27/10/2023

01:15 Passato e Presente – Scerbanenco. L’Italia noir

01:50 Italia. Viaggio nella Bellezza. Parthenope, Neapolis, Napoli. Archeologia di una città immortale

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

02:57 Tgcom24 Breaking News