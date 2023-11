Triste aggiornamento sull’incidente avvenuto sulla A12 Roma-Civitavecchia verso le 13:00 di oggi, 13 novembre 2023: si registrano purtroppo un morto e quattro feriti gravi.

Di seguito, il bilancio riportato dai Vigili del Fuoco.

A12, triste aggiornamento sull’incidente avvenuto tra un mezzo pesante e un pulmino: un morto e quattro feriti in codice rosso. Intervenute diverse ambulanze e due elicotteri: la situazione

Alle ore 13 di questa mattina un grave incidente sull’autostrada A12, precisamente al chilometro 55 direzione Roma.

Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante, una bisarca, ha impattato violentemente con un autofurgone da nove posti che trasportava turisti probabilmente provenienti dalle navi da crociera sbarcati a Civitavecchia.

La violenza dell’impatto ha richiesto l’intervento di due squadre di Vigili del fuoco, la 17A da Civitavecchia e la 26A da Cerveteri. I Vvf arrivati sul posto hanno cominciato subito le operazioni di estrazione dalle lamiere dei nove occupanti del furgone e subito affidati alle cure del personale sanitario del 118 arrivato sul posto. Il medico ha constatato il decesso di uno degli occupanti e altri 4 in codice rosso, comunque tutti gli occupanti feriti.

Circa 5 ambulanze sono intervenute e due elicotteri per trasportare i codici rosso. Successivamente i Vigili del fuoco si stanno occupando di mettere in sicurezza le vetture e l’area circostante. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.