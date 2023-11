Alle 13:30 circa di oggi, 13 novembre 2023, sulla A12 Roma-Civitavecchia nel tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord in direzione della SS1 Aurelia è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto al km 55 che ha visto coinvolti un camion ed un pulmino.

A12 Roma-Civitavecchia, incidente al km 55: rimasti coinvolti un camion e un pulmino. La situazione

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di soccorso e si segnalano 2 km di coda all’interno del tratto chiuso in direzione della SS1 Aurelia ed 1 km di coda in direzione Roma.

Agli utenti diretti verso la SS1 Aurelia dopo l’uscita a Civitavecchia sud si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Civitavecchia nord.

Agli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Civitavecchia nord e percorrere la viabilità ordinaria con rientro in autostrada a Civitavecchia sud.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Alle 15:45 circa sulla A12 Roma-Civitavecchia è stato riaperto il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord in direzione della SS1 Aurelia, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto al km 55, che ha visto coinvolti un camion e un pulmino.

Aggiornamento delle ore 16:10

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita sulla corsia di sorpasso e non si registrano accodamenti.

Foto di repertorio