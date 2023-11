Civitavecchia, voucher di Natale 2023: ecco come fare domanda

Civitavecchia – È stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione dei voucher per il Natale 2023 a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale.

Gli interessati potranno presentare domanda, dalle ore 8,00 del 02/11/2023 fino alle ore 12,00 del 17/11/2023 esclusivamente online accedendo al sito del comune www.comune.civitavecchia.rm.it o tramite il seguente link: https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_011

Per la presentazione della domanda sarà necessario essere in possesso dello SPID o CIE.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare il PUA dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00 telefonando al numero 334 6195660; oppure contattando l’Ufficio Servizi Sociali il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al numero 0766 590792 o il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al numero 0766 590791.

Per ovviare alla fine dell’emergenza Covid e dei relativi contributi regionali, quest’anno l’assessore ai Servizi Sociali Deborah Zacchei ha voluto integrare l’importo iniziale iscritto in Bilancio di 70mila euro con un fondo supplementare:

«Insieme agli Uffici, con un lavoro capillare, siamo riusciti a reperire una somma aggiuntiva di 140mila euro» ha dichiarato l’assessore Zacchei, «che consentirà a un maggior numero di persone e famiglie in difficoltà di sentire la vicinanza della comunità».