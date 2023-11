Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 novembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 novembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 novembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia

23:45 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

01:30 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1 del 09/11/2023

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Corpo Libero S1E5

22:20 Corpo Libero S1E6

23:20 Bar Stella

00:30 Storie di donne al bivio

01:39 Meteo 2

01:40 I Lunatici

02:30 Casa Italia del 08/11/2023

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Nuovi Eroi – Davide Devenuto

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6313

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:52 Il Volto dell’Assassino

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:21 Il Diavolo Veste Prada

23:45 Tg5

00:19 Meteo.It Tg5 Notte

Italia 1

20:30 I Fuggitivi – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Die Hard – un Buon Giorno per Morire

23:30 Codice Mercury

01:40 Barcellona – Trial & Error

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata Particolare

23:15 Baia, la Pompei sommersa

00:30 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia

21:35 X Factor 2023

00:55 GialappaShow

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Un fantastico via vai

23:35 Il contadino cerca moglie

01:35 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:13 L’ Approssimazione del 2003 – The Big Bang Theory IX

20:36 L’ Applicazione della Perspirazione – The Big Bang Theory IX

21:04 Le Regine del Crimine

23:21 The Bourne Identity (Di D.Liman)

01:41 Questioni Familiari – I Parte – The Flash VII

Rai 4

20:33 Criminal Minds X ep.14

21:20 Il silenzio degli innocenti

23:21 Clarice S1E1 – Il silenzio è finito

00:04 Clarice ep.2

00:52 Clarice ep.3

01:36 Strike Back: Revolution ep.5

Iris

20:05 Angelo Custode – Walker Texas Ranger

21:00 Cielo di Piombo Ispettore Callaghan

23:00 Ispettore Callaghan: il Caso Scorpio è Tuo!

01:09 L’ Uomo Dai 7 Capestri

Rai 5

20:17 Under Italy: I sotterranei di Trieste – S2E1

21:15 Art Night Puntata 28 – Banksy e la ragazza del Bataclan

22:15 Jimi Hendrix, Electric Church

23:46 Rock Legends – Billy Idol

00:29 Jannacci in L’importante è esagerare – E6

00:59 Save the Date – Biennale Musica 2023

01:11 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 L’appartamento

23:20 Movie Mag

23:50 Book Club – Tutto può succedere

01:35 Come ti divento bella!

Rai Premium

20:20 Nero a metà – S1E10 – Le verità nascoste

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 04/11/2023

01:45 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Attacco Glaciale

23:05 Lo stallone

00:30 Nymphomaniac – Volume 2

Twentyseven

22:07 Shrek e vissero felici e contenti

23:53 Un disastro di ragazza

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Stasera Salute

22:55 Guerra e Pace

23:00 Il vento del perdono

01:05 La compieta preghiera della sera

01:25 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Sherlock – L’ultimo giuramento

23:20 Sherlock – L’Abominevole Sposa

01:10 La cucina di Sonia

La 5

21:10 The Twilight Saga: Eclipse

23:20 Uomini e Donne

00:46 Grande Fratello – La5

01:55 3 – Caterina e Le Sue Figlie 2

Real Time

20:30 Ricette d’Italia – Piatti in tavola

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

22:06 E fuori nevica!

23:53 Cose da pazzi

01:35 Attrazione pericolosa – PrimaTv

Focus

20:00 Islanda – Cose di Questo Mondo V

21:05 Il Bisonte: Anima Selvaggia dell’America

22:00 Avvoltoi: Navigatori Dei Cieli

23:00 Islanda – Natura – Meraviglie Senza Tempo

00:00 Bardarbunga: il Risveglio del Gigante – Bardarbunga

01:00 Ghiaccio Letale – Mayday: Air Disaster – The Accident Files IV

Giallo

21:10 Tandem

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

TOP Crime

20:15 Il Ragazzo Copertina – Major Crimes II

21:10 Hashtag: “Gen” – Law & Order: Organized Crime III

22:04 Una Soluzione Diplomatica – Law & Order: Organized Crime III

22:58 Il Principio di Pareto – Law & Order: Organized Crime III

23:53 Falso Colpevole – C.S.I. – Scena del Crimine VI

00:46 Suicidio di Massa Nel Deserto – C.S.I. – Scena del Crimine VI

Italia 2

20:15 Orgoglio e Pregiudizi – Mom V

20:45 Galeotto Fu L’Esame – Mom V

21:15 L’ Interruzione della Locomozione – The Big Bang Theory VIII

21:45 La Soluzione del Professore Associato – The Big Bang Theory VIII

22:05 L’ Insufficienza del Primo Lancio – The Big Bang Theory VIII

22:35 La Riverberazione della Sveltina – The Big Bang Theory VIII

23:00 L’ Attenuazione della Concentrazione – The Big Bang Theory VIII

23:25 Law e Corazon – Storia di un Lungo Viaggio – One Piece Xv

23:50 Un Solo Obiettivo! Rubare il Frutto Ope Ope! – One Piece Xv

00:15 Coraggio Incrollabile – Naruto Shippuden X

00:45 Il Timore di Tenten – Naruto Shippuden X

01:15 Collaborazione Tra Squadre – Naruto Shippuden X

01:40 Caesar Clown: Lo Scienziato Malvagio – One Piece XIII

DMAX

21:25 Quella pazza fattoria

23:15 WWE NXT

00:15 Cops Spagna

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Come si diventa Winston Churchill

21:10 Il segno delle donne Ave Ninchi

22:05 1939-1945.La II Guerra Mondiale. La Guerra finisce a Hiroshima e Nagasaki

23:00 La bussola e la clessidra – Verdun

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Daria De Pretis – Puntata del 31/10/2023

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News