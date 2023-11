Sospensione idrica al XIV e XV municipio di Roma, ecco quando

Acea Ato 2 avvisa che, dalla sera di giovedì 9 novembre, si verificherà una sospensione idrica in alcune zone dei municipi XIV e XV del Comune di Roma per interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio.

Sospensione idrica

Di conseguenza, dalle ore 20:30 di giovedì 9 novembre alle ore 07:00 di venerdì 10 novembre, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade/zone:

via Cassia (da via della Torre delle Cornacchie al civico 1171)

via Trionfale (da via Cassia a via di Colle Vecchio)

via Giulio Galli

via della Giustiniana (da via Cassia al civico 953)

via Italo Piccagli

via Guido Rattoppatore

via Riccardo Moretti

via dell’Ospedaletto Giustiniani

via Nicola Tagliaferri

via Carlo Gherardini

via Vittorio Piccinini

via della Torre di Spizzichino

via del Casale della Castelluccia

via Vittorio Marimpietri

via Enrico Mancini

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe a quelle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento presso le seguenti strade:

via Cassia, angolo via della Giustiniana

via Cassia, angolo via della Cappelletta della Giustiniana

via Cassia, angolo via della Torre di Spizzichino

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.

