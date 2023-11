Derby di Roma, chi avrà la meglio?

classifica sempre piuttosto in alto. In particolar modo nel nostro Paese, si può tranquillamente affermare che la stracittadina romana è quella più sentita tra tutte, tanto che le chiacchiere, gli sfottò, gli scongiuri e gli atti scaramantici cominciano già come minimo una settimana prima del match. Il 12 novembre allo Stadio Olimpico alle ore 18:00 andrà in scena il primo Derby di Roma di questa stagione, con la Lazio che, giocando “in casa”, avrà la maggior parte dello stadio a disposizione dei propri tifosi.

La vittoria della Roma nella stracittadina manca da più di un anno, considerando il fatto che l’anno scorso sono arrivate due vittorie da parte dei biancocelesti entrambe per 1-0, all’andata con la firma di Felipe Anderson e al ritorno con quella di Zaccagni. Anche quest’anno si prospetta essere una sfida decisamente equilibrata, infatti risulta essere difficile stabilire una vera e propria favorita tra le due. Entrambe le squadre hanno vissuto un momento di grande difficoltà all’inizio del campionato, tanto che entrambe appaiono piuttosto lontane nel quadro delle Quote Vincente Scudetto qui confrontate . Tuttavia, ora le compagini capitoline hanno ottenuto una serie di successi, tra campionato e coppa, che gli hanno permesso di rialzare la testa e di scalare qualche posizione in classifica.

Il cammino della Lazio

La Lazio, dopo il secondo posto in Serie A conquistato nella scorsa stagione, ha come obiettivo principale quello di ripetersi e di rientrare tra le prime quattro del campionato per accedere anche alla prossima edizione della Champions League. Nonostante un avvio di stagione piuttosto nefasto, condizionato da un calendario decisamente complesso, i ragazzi di Maurizio Sarri ora come ora si trovano a pochi punti dal quarto posto. Nelle prime cinque giornate i biancocelesti hanno ottenuto solamente quattro punti, con una partenza shock a Lecce che li ha visti farsi rimontare da 0-1 a 2-1 nei minuti finali del match. Dopodiché, a preoccupare i tifosi è stata la sorprendente sconfitta interna contro il Genoa per 0-1, che ha preceduto invece il grande successo per 1-2 sul campo del Napoli.

I fantasmi, che sembravano essere stati scacciati dopo il successo tra le mura dei campioni in carica, sono tornati con la sconfitta per 3-1 sul campo della Juventus e con il pareggio all’Olimpico per 1-1 contro il Monza. A far respirare nuovamente c’è stato il 2-0 maturato in casa contro il Torino, che è stato seguito però dalla disfatta con lo stesso risultato arrivata a San Siro contro il Milan. Da quel momento in poi, la Lazio ha rialzato la testa e ha conquistato ben tre successi di fila in Serie A, prima con il 3-2 interno contro l’Atalanta, poi con lo 0-2 in casa del Sassuolo ed infine con l’1-0 conquistato all’ultimo secondo allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Altalenante anche il cammino in Champions League per la squadra di Sarri, che al termine dell’andata della fase a gironi ha conquistato un pareggio interno per 1-1 contro l’Atletico Madrid, una vittoria per 1-2 tra le mura del Celtic ed una sonora sconfitta per 3-1 sul terreno di gioco del Feyenoord. Ultimo stop in casa del Bologna.

Il percorso della Roma