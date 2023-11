Grazie ai servizi rafforzati, anche in seguito alla rapina avvenuta qualche giorno fa, presso l’Ufficio Postale di via Grottarossa, stamattina i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Roma e del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica di Roma hanno sventato un’altra rapina in un Ufficio Postale di via Calpurnio Pisone, zona Don Bosco.

Sventata una rapina in un ufficio postale in zona Don Bosco: arrestati tre uomini, l’intervento della Polizia di Stato

Gli agenti che pattugliavano la zona, in abiti civili, durante un mirato servizio, hanno notato 3 persone che, con fare sospetto, si aggiravano nei pressi dell’Ufficio.

A quel punto li hanno bloccati e hanno trovato in una sacca che avevano al seguito caschi, guanti e un taglierino. Durante i sopralluoghi è stato trovato un buco in un magazzino attiguo alle poste, presumibilmente realizzato da loro nei giorni precedenti e pronto per essere utilizzato per l’accesso.

I soggetti, tutti e 3 italiani, sono stati tratti in arresto e durante le perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti oltre 15.000 euro in contanti e una pistola scacciacani: i provvedimenti sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

