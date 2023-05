Paura a Don Bosco, scoppia incendio in un appartamento: coppia in ospedale

Alle ore 2,10 del 27 maggio in viale dei Romanisti 10, la S.O. ha inviato la squadra VVF di Tuscolano II (12/A) con in supporto l’autoscala e il carro degli autoprotettori , per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento ubicato al piano quarto di un palazzo di sette.

Ecco cosa è successo in zona Don Bosco

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una delle stanze dell’abitazione: a tal riguardo rimanevano intossicati due inquilini, un uomo e una donna ,trasportati in codice giallo dal personale del 118 presso il pronto soccorso dell’Umberto I.

L’appartamento è stato interdetto.