La Fortuna bacia la Capitale: vinti oltre 120mila euro tra 10eLotto e Lotto. Ecco tutti i dettagli sulle vincite riportati da Agipronews.

Lazio in festa con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 2 novembre, come riporta Agipronews, a Roma è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguito da un 5 – messo a segno venerdì 3 novembre – dal valore di 20 mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023.

Lotto: a Roma colpo da 24 mila euro

Lazio a segno con il Lotto. Nell’estrazione di venerdì 3 novembre, come riporta Agipronews, a Roma vinti 24 mila euro grazie a una quaterna (con cinque numeri giocati, 15-19-24-26-28) sulla ruota della Capitale.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 994,5 milioni in questo 2023.

