Lotto, la fortuna bacia Roma: vinti oltre 50mila euro

Il Lotto premia il Lazio. Nel concorso di venerdì 22 settembre, come riporta Agipronews, a Roma centrate quattro vincite a Roma dal valore complessivo di 44.500 euro.

Lotto, importanti vincite a Roma: ecco i dettagli sull’ultima estrazione

Nell’estrazione di sabato 23 da segnalare un’altra vincita nella capitale, questa volta da 12.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 850 milioni di euro in questo 2023.

10eLotto: a Roma centrato un 9 da 20 mila euro

Lazio a segno con il 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 23 settembre, come riporta Agipronews, a Roma realizzato un 9 da 20 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,77 miliardi di euro in questo 2023.

Foto di repertorio