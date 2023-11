Screening in italiano vuol dire setacciare, filtrare. In ambito medico viene utilizzato per indicare un programma organizzato di prevenzione o di diagnosi precoce delle patologie.

In campo oncologico effettuare diagnosi precoci è essenziale per aumentare l’efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Il Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre, gratuitamente, test efficaci ad identificare precocemente, contrastare e limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore attraverso 3 programmi di screening:

Screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella; Screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero; Screening per la prevenzione del tumore del colon retto.

La partecipazione ai programmi di screening avviene su invito della ASL che contatta le persone nelle fasce d’età interessate.

Chi, pur rientrando nelle fasce d’età indicate, non ha mai ricevuto una lettera d’invito dalla propria ASL o non ha mai aderito al programma può:

telefonare al Numero Verde della ASL di appartenenza per concordare un appuntamento (è possibile anche chiedere informazioni o spostare un appuntamento);

utilizzare il sistema di prenotazione online Screening Prenota Smart.

Il camper della salute

Continua il viaggio del camper della salute della regione Lazio per gli screening oncologici. Le prossime tappe si terranno a:

Ladispoli – Fino al 30 novembre 2023 in Piazza Giovanni Falcone;

Cave – Dal 6 al 10 novembre 2023 nell’area parcheggio Piazza Caduti di Nassiryia;

Rocca di Papa – 11 novembre 2023 in Piazza Claudio Villa.

L’accesso è libero ed è dedicato ai residenti delle ASL che ospitano l’iniziativa (ASL Roma 4, ASL Roma 5 e ASL Roma 6).

Se non puoi andare o questi appuntamenti non sono sul tuo territorio è possibile chiamare il numero verde oppure usare il servizio “Prenota Smart”.

Per info https://www.salutelazio.it/programmi-di-screening-oncologici

