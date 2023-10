Bonus Salute 2023: misure e agevolazioni per il benessere fisico e psicologico

Come viene riportato da Circuito Lavoro, nel 2023, l’Italia offre una serie di misure e agevolazioni sotto l’ombrello del “Bonus Salute” che coprono una vasta gamma di servizi per il benessere fisico e psicologico dei cittadini. Queste iniziative includono detrazioni fiscali, esenzioni del ticket, e bonus specifici per occhiali, psicoterapia e molto altro.

In questo articolo, esamineremo nel dettaglio le varie agevolazioni disponibili per i cittadini italiani

Detrazioni mediche: novità per il 2023

Una parte fondamentale del Bonus Salute in Italia è costituita dalle detrazioni delle spese sanitarie. Questa agevolazione consente di dedurre il 19% dalle imposte sul reddito (Irpef) tutte le spese sostenute dai contribuenti per sé stessi e per i familiari a carico. Questo comprende non solo i farmaci e i dispositivi medici, ma anche le spese per visite specialistiche ed esami di laboratorio.

Le novità recentemente annunciate dall’Agenzia delle Entrate ampliano le detrazioni, includendo anche tamponi per il Covid eseguiti in laboratori pubblici e privati, mascherine chirurgiche Ffp2 e Ffp3, nonché tamponi rapidi autodiagnostici. Queste detrazioni sono estese anche a dispositivi come protesi dentarie, oculari, fonetiche, ortopediche, e apparecchi per fratture.

Bonus vista per occhiali e lenti a contatto

Un altro aspetto del Bonus Salute riguarda l’acquisto di occhiali e lenti a contatto correttivi. Questo bonus prevede l’erogazione di un voucher del valore di 50 euro per spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Per le spese non coperte dal contributo, è possibile richiedere una detrazione del 19%. Tuttavia, il bonus occhiali è riservato solo alle famiglie con Isee inferiore a 10.000 euro.

Bonus psicologo

Il bonus psicologo è stato rifinanziato per il 2023 e il 2024, con un aumento degli importi da 600 a 1.500 euro. Questo bonus è destinato a tutti i cittadini italiani senza limiti di età che abbiano una prescrizione medica per diagnosticare un disagio. Tuttavia, è necessario avere un Isee inferiore a 50.000 euro. Il contributo copre sessioni di psicoterapia presso specialisti privati che partecipano all’iniziativa.

Agevolazioni per disabili

Le agevolazioni nel Bonus Salute non tralasciano i cittadini disabili. Oltre alle detrazioni generali, sono previsti ulteriori sconti fiscali dall’Irpef. Questi benefici riguardano una vasta gamma di aspetti della vita quotidiana, tra cui auto, benzina e il bonus sociale. Per coloro con una disabilità grave, è prevista la detrazione anche per l’assistenza personale.

Esenzione ticket sanitario

L’esenzione dal ticket è una delle agevolazioni più utilizzate dai cittadini con difficoltà economiche. L’esenzione è prevista in base al reddito, all’età, alla condizione sociale, a specifiche patologie, all’invalidità civile, nonché in casi speciali come gravidanza, diagnosi precoce di tumori e accertamento dell’HIV.

Bonus latte in polvere

Per le neomamme che, per determinate patologie, non possono allattare al seno, è previsto il bonus latte artificiale. Questo bonus è concesso sia per patologie permanenti che temporanee e richiede la certificazione di specialisti come pediatri, neonatologi e medici di base. L’importo del bonus è di 400 euro all’anno e varia in base all’area di residenza, ma è riservato alle donne con Isee fino a 30.000 euro.

Visite intramoenia gratis

Le visite in intramoenia sono un’agevolazione poco conosciuta ma preziosa per ottenere visite specialistiche tempestive e gratuite in strutture sanitarie private convenzionate. Questo approccio consente di evitare le lunghe liste di attesa e garantisce visite a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

Diagnostica preventiva gratuita

In molte regioni italiane, è disponibile la diagnostica preventiva gratuita, che include screening oncologici per cervice uterina, mammella e colon retto. Questi esami mirano a individuare in modo precoce l’insorgenza di tumori, contribuendo così alla prevenzione e al trattamento tempestivo.

Bonus per i celiaci

I celiaci possono beneficiare di buoni spesa per affrontare i costi elevati dei cibi senza glutine. L’importo dei buoni varia in base alle esigenze, all’età e al sesso dei pazienti affetti da celiachia.

Il Bonus Salute 2023 in Italia rappresenta un insieme di misure mirate a preservare la salute e il benessere dei cittadini, garantendo loro accesso a servizi medici essenziali e supporto finanziario. È fondamentale che i cittadini conoscano questi benefici e ne facciano uso per migliorare la loro qualità di vita e il loro benessere.

