Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 novembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 novembre 2023: la lista completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 02/11/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 02/11/2023

21:30 Blanca – S2E5 – Il cacciatore di bambini

23:35 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:55 Sottovoce

02:25 Movie Mag – Puntata del 01/11/2023

02:55 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in famiglia – Il caso Lorys Stival

23:05 Il commissario Lanz S10E1 – L’apparenza inganna

00:10 Tutto quanto fa cultura – Puntata del 02/11/2023

01:05 Punti di vista

01:36 Meteo 2

01:40 I Lunatici

02:30 Radiocorsa

03:30 Casa Italia

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 02/11/2023

20:15 Via Dei Matti n°0 – Lina Sastri – Puntata del 02/11/2023

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 02/11/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 02/11/2023 EP6309

21:20 Splendida Cornice – Puntata del 02/11/2023

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Newton. Pt.13 – Cavalcando l’onda gravitazionale

02:25 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia/

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 Che Vuoi Che Sia

02:50 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:10 Medea (Di P.P. Pasolini)

04:57 Il Fantasma – Victor Ros

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:20 Grande Fratello

01:35 Tg5

02:09 Meteo.It Tg5 Notte

02:10 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

02:57 Uomini e Donne

04:20 Vivere IV

6 Italia 1

20:01 Coppa Italia Live

21:00 Torino – Frosinone – Coppa Italia

23:02 Coppa Italia Live

23:39 Johnny English la Rinascita

01:41 Un Cambio Nel Team – Trial & Error

02:11 Studio Aperto – la Giornata

02:23 Sport Mediaset – la Giornata

02:38 Tom Hanks – Celebrated

03:01 Cate Blanchett – Celebrated

03:24 Jim Carrey – Celebrated

03:45 Evolution Of Evil, 2 – Dittatori del Novecento

04:35 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’Aria che Tira

04:30 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:20 100% Italia

21:35 Cucine da incubo Italia

00:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

02:45 Coppie che uccidono

03:40 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 12 Round

01:35 Airport Security: Spagna

20 20 — Venti

20:13 Il Modulo della Colonizzazione – The Big Bang Theory VIII

20:36 La Termalizzazione dell’Escluso – The Big Bang Theory VIII

21:04 No Escape – Colpo di Stato (Di J. E. Dowdle)

23:21 Quello Che Non Ti Uccide

01:26 Liberazione – The Flash VI

02:06 Paga il Pifferaio – The Flash VI

02:46 Lezioni di Matematica – The Middle II

03:06 Pulizie di Primavera – The Middle II

03:26 Il Record di Papà – The Middle II

03:46 Le Nozze Reali – The Middle II

04:06 Morte Al Circo – R.I.S. Delitti Imperfetti IV

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds X ep.10

21:19 Seal Team S6E9

22:07 Seal Team S6E10

22:59 Lucca Comics Daily pt.2 – Puntata del 02/11/2023

23:15 The Sandman

00:51 Anica appuntamento al cinema

00:54 Strike Back: Retribution ep.7

01:46 Strike Back: Retribution ep.8

02:29 The Good Fight S3E4 Quello in cui Lucca è diventata un meme

03:19 The Good Fight S3E5 Quello in cui un nazista viene picchiato

22 Iris

20:05 Estorsione Violenta – Walker Texas Ranger

21:00 Arma Letale 3

23:34 The Killing Jar

01:22 Little Children

03:42 King Kong 2

23 Rai 5

20:15 Under Italy – S1E5

21:16 L’angelo di fuoco

23:31 Rock Legends: Stevie Wonder

23:55 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E3

00:55 Jannacci in L’importante è esagerare – E3

01:23 Rai News Notte

01:26 Art Rider – Da Torcello a Monte San Michele – S3E2

02:18 Under Italy – S1E5

03:27 Evolution – Puntata 33

24 Rai Movie

21:10 Black Sea

23:10 Una famiglia

01:15 Anica – Appuntamento al cinema

01:20 Nessuna pietà

03:05 Un tirchio quasi perfetto

25 Rai Premium

20:25 Nero a metà – S1E2 – L’apparenza inganna – Seconda parte

21:20 Tale e quale Show – Puntata del 27/10/2023

23:45 Peccati ad alta quota

01:25 Storie italiane – Puntata del 02/11/2023

02:15 La Nave dei Sogni – Maldive

03:50 Piloti 2

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Infiltrato speciale

23:20 E-rotic: viaggio nel cyber-porn

00:30 A letto con Daisy

01:35 Penissimo

02:40 La cultura del sesso

03:35 Amore e sesso in India

04:30 Sexplora

27 Twentyseven

20:34 Colombo

22:06 Insieme per forza

00:12 Shrek terzo

01:44 La signora del West

03:18 Hazzard

04:49 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Io, Daniel Blake

22:45 Genitori al quadrato

23:30 La compieta preghiera della sera

23:30 Santo Rosario

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 In Good Company

23:45 Copycat – Omicidi in serie

01:40 La Mala Educaxxxion

02:15 La cucina di Sonia

02:45 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Quando un Padre – Battibecchi D’Amore

23:15 Uomini e Donne

00:40 X-Style

01:18 Grande Fratello – La5

02:43 3 – Caterina e Le Sue Figlie

04:15 Brave And Beautiful, 93

31 Real Time

20:30 Ricette d’Italia – Piatti in tavola

21:30 Questa cassa non è un albergo

23:15 Il re del bisturi

00:15 Body Bizarre

34 Cine34

20:14 Compromessi sposi

22:06 Un nemico che ti vuole bene

00:08 I babysitter

01:43 Alex l’ariete

03:36 Amore libero-Free love

04:56 Segreti di cinema – Cine34

35 Focus

20:00 Cose di Questo Mondo V, 12 – Cose di Questo Mondo V

21:05 I Buchi Neri – Universe (Bbc)

22:00 Saturno – The Planets

23:00 Freedom per Focus – Freedom per Focus

01:00 Vita Al Limite – Indagini Ad Alta Quota Xxi

02:00 Il Crepuscolo – i Celti: una Storia Mai Raccontata

02:41 Tgcom24 Breaking News

02:45 Le Piramidi – Antico Egitto: Cronache di un Impero

03:30 Animals At Play, 2 – Animals At Play

04:15 Le Foreste – Patagonia – la Vita Ai Confini del Mondo

38 Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 The Chelsea Detective

01:10 Vera

03:10 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:16 A Ogni Costo- III Parte – Major Crimes VI

21:10 Scherzo Da Maturandi – Hamburg Distretto 21 Xv

22:03 Solo un Respiro – Hamburg Distretto 21 Xv

22:58 Ultima Chiamata Al Bar di Forlini – Law & Order: Unità Speciale…

23:52 Chinatown – Law & Order: Organized Crime III

00:46 Legami di Sangue – Law & Order: Organized Crime III

01:40 L’ Altra Verità – C.S.I. – Scena del Crimine V

02:35 Ai Limiti della Follia – C.S.I. – Scena del Crimine V

03:29 L’ Informatrice – Law & Order: Unità Speciale VIII

04:23 Tgcom24 Breaking News

49 Italia 2

20:15 Quell’Erba Non è Mia – Mom IV

20:40 Il Piano di Violet – Mom IV

21:15 Hunger Games – la Ragazza di Fuoco

23:50 La Polarizzazione del Tavolo – The Big Bang Theory VII

00:15 La Turbolenza dell’Amicizia – The Big Bang Theory VII

00:45 L’ Osservazione della Madre – The Big Bang Theory VII

01:15 L’ Amalgamazione dell’Incertezza – The Big Bang Theory VII

01:40 La Disgiunzione dell’Amicizia – The Big Bang Theory VII

02:00 Saga dell’Ambizione di Z – un Grandioso Piano di Fuga

02:30 Saga dell’Ambizione di Z – Rubber Contro Shuzo

02:55 Pronti Allo Sbarco! Benvenuti A Punk Hazard, L’Isola in Fiamme -…

03:20 La Strega della Quarta Dimensione – Le Avventure di Lupin III II

03:45 Il Maestro – Le Avventure di Lupin III II

04:10 La Rosa e la Pistola – Le Avventure di Lupin III II

52 DMAX

21:25 Predatori di gemme

01:05 La dura legge dei Cops

02:55 Cops Spagna

03:50 Real Crash TV

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il caso Moro e i partiti – 16/03/2023

21:10 La bussola e la clessidra – Verdun

22:10 La bussola e la clessidra – Lo sbarco in Normandia

23:15 Cronache di terra e di mare Fenici e greci. Gli antichi negli oceani

23:45 Cronache di donne leggendarie Saffo: la decima musa

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Alla scoperta del ramo d’oro – Franco Lorenzoni – Puntata del 16/10/2023

01:10 Passato e Presente – Il caso Moro e i partiti – 16/03/2023

01:45 Italia viaggio nella bellezza – La memoria in uno scrigno. L’Archivio Centrale dello Stato – 03/07/2023

02:40 Italiani – Pierpaolo Pasolini

03:30 La tv di Gigi Proietti: Attore amore mio

03:35 Attore amore mio – Puntata del 02/01/1982

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello-‘

02:57 Tgcom24 Breaking News

03:00 Grande Fratello-‘