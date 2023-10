Pigneto, perde il controllo dell’auto e finisce sulle rotaie della linea Roma-Giardinetti

Alle ore 13:10 di oggi, 22 ottobre 2023, la S.O. del Comando di Roma ha inviato la squadra vvf di Tuscolano 2 (12/A) con in supporto l’autogru (AG10), su via Casilina in prossimità dell’incrocio con via G. De Agostini (zona Pigneto) per un incidente stradale.

Pigneto. Uomo finisce sulle rotaie della linea ferroviaria di trasporto pubblico Roma-Giardinetti, probabilmente a causa di un malore

Il sinistro ha visto coinvolto un’autovettura, con all’interno solo il conducente.

Lo stesso, probabilmente a causa di un malore durante la guida, ha perso il controllo ed è finito sulle rotaie della linea ferroviaria di trasporto pubblico Roma-Giardinetti.

L’uomo è stato trasportatato dal personale sanitario al pronto soccorso. Il servizio di trasporto pubblico è stato riattivato solo dopo la rimozione dell’auto.