Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 31 ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 31 ottobre 2023: la lista completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 31/10/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 31/10/2023

21:30 Per Elisa – Il caso Claps – S1E3

22:35 Per Elisa – Il caso Claps – S1E4

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:25 RaiNews24

02:00 Il caffè

02:55 Sottovoce

03:25 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boomerissima

00:00 Bar Stella – Puntata del 31/10/2023

01:05 Generazione Z – Puntata del 31/10/2023

02:10 Meteo 2

02:15 Casa Italia

03:35 Il gatto a nove code

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 31/10/2023

20:15 Via Dei Matti n°0 – Daniela Pes – Puntata del 31/10/2023

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 31/10/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 31/10/2023 EP6307

21:20 Avanti Popolo – Puntata del 31/10/2023

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Protestantesimo – Ecumenismo: il dialogo ieri e oggi – 29/10/2023

01:45 Sulla via di Damasco – Puntata del 29/10/2023

02:20 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia/

21:25 è Sempre Cartabianca

00:50 Dalla Parte Degli Animali

02:14 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:34 Sono Stato Io (Di A. Lattuada)

04:09 La Pica sul Pacifico

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:21 Attraverso i Miei Occhi

23:30 X-Style

00:20 Tg5

00:54 Meteo.It Tg5 Notte

00:55 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

01:42 Uomini e Donne

03:25 Chi Vivrà Vedrà – All American II

04:00 L’ Unione Fa la Forza – All American II

6 Italia 1

20:00 Freedom Pills

20:22 Svanito – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:12 Le Iene

01:05 La Scommessa – Brooklyn Nine Nine

01:35 Il Falcone D’Ebano – Brooklyn Nine Nine

02:05 Operazione Piuma Spezzata – Brooklyn Nine Nine

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:47 Sport Mediaset – la Giornata

03:02 Drew Barrymore – Celebrated

03:25 Meg Ryan – Celebrated

03:48 Megacostruzioni V, 7 – Mega Costruzioni

04:31 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:25 L’Aria che Tira

04:25 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:20 100% Italia

21:35 Pechino Express – La via delle Indie

02:10 Lady Killer

04:50 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Mister Felicità

23:50 L’Immortale

02:05 Airport Security: Spagna

20 20 — Venti

20:22 L’ Accelerazione dell’Intimità – The Big Bang Theory VIII

20:51 Coppa Italia 2023-: Bologna – Hellas Verona

23:05 Coppa Italia Live

23:40 Spiral – Giochi di Potere

01:45 Pressing-20 in Rete

02:14 Il Mio Amico Grodd – The Flash VI

02:54 Morte della Forza della Velocità – The Flash VI

03:34 Ti Voglio Bene! – The Middle II

03:54 Un Natale Semplice – The Middle II

04:14 Il Potere Ai Genitori – The Middle II

21 Rai 4

20:37 Criminal Minds X ep.8

21:19 Judas and the Black Messiah

23:27 Wonderland – Puntata del 31/10/2023

00:01 Shaft il detective

01:51 Anica appuntamento al cinema

01:54 Strike Back: Retribution ep.4

02:39 The Good Fight S2E13 Giorno 492

03:31 The Good Fight S3E1 Quello ispirato da recenti problemi

22 Iris

20:05 Tribù – Walker Texas Ranger

21:00 I Cowboys

23:44 Il Pistolero

01:38 La Battaglia delle Aquile

03:17 Qualcuno Dietro la Porta

04:43 Malia, Vergine e di Nome Maria

23 Rai 5

20:17 Under Italy – S1E3

21:15 Un bacio appassionato

22:58 Sean Connery vs. James Bond

23:53 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E1

00:52 Jannacci in L’importante è esagerare – E1

01:21 Rai News Notte

01:24 Art Rider – Da Sant’Ambrogio a Valdilana – S2E6

02:20 Under Italy – S1E3

03:25 Evolution – Puntata 32 Prima Visione RAI

24 Rai Movie

21:12 L’angelo del male – Brightburn

22:47 Monster

00:34 Anica – Appuntamento al cinema

00:40 Il grande Paese

03:30 L’angelo del male – Brightburn

25 Rai Premium

20:20 Vite in fuga – S1E10 – Settembre

21:15 Natale tra le stelle

22:50 Natale a Evergreen – La lettera perduta

00:25 Storie italiane – Puntata del 31/10/2023

02:30 Piloti 2

02:55 Bull S6E1 – Scomparsa

03:35 Heartland S13E8 – Eredità

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 La battaglia di Long Tan

23:30 Avere vent’anni

01:15 I pornodesideri di Silvia

02:55 Emanuelle nera n° 2

04:30 Sexplora

27 Twentyseven

20:27 Colombo

22:09 Il Presidente – Una storia d’amore

00:19 Beethoven

01:52 La signora del West

03:26 Hazzard

04:58 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 L’impareggiabile Godfrey

22:35 Una squadra da sogno

00:15 La compieta preghiera della sera

00:15 Santo Rosario

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

03:00 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Grande Fratello

01:26 Grande Fratello – La5

02:01 1 – Caterina e Le Sue Figlie

03:29 Brave And Beautiful, 91

04:09 Una Vita Xii , 766 – una Vita Xii – L’Album Dei Ricordi

31 Real Time

20:30 Ricette d’Italia – Piatti in tavola

21:30 Primo appuntamento

00:25 La clinica del pus

02:10 The Bad Skin Clinic

34 Cine34

20:10 Selvaggi

22:05 Ti amo in tutte le lingue del mondo

00:05 Piccolo grande schermo ’21

00:12 Amarcord

02:39 Zombi 2

04:00 Zombi 3

35 Focus

20:00 Il Cannibale – Cose di Questo Mondo V

21:05 La Costa Degli Hoatzin – Guyana

22:00 Sud America – Gli Animali Più Strani, 1

23:00 Vulcani di Ghiaccio e Laghi Danzanti – Stranezze di Questo Mondo III

00:00 Bagliori Azzurri e Fiamme Nel Cielo – Stranezze di Questo Mondo III

01:00 Il Boeing Max 8 – Indagini Ad Alta Quota Xxi

02:00 L’ Alba Dei Celti – i Celti: una Storia Mai Raccontata

02:41 Tgcom24 Breaking News

02:45 Le Metropoli – Antico Egitto: Cronache di un Impero

03:30 Giungla – Rapidi e Letali – il Mondo Animale e la Velocità i

04:15 Le Montagne – Patagonia – la Vita Ai Confini del Mondo

38 Giallo

21:10 Vera

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:10 Vera

03:10 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:15 Teoria del Complotto – III Parte – Major Crimes VI

21:10 A Fin di Bene – Fbi: Most Wanted III

22:04 Atto D’Amore – Fbi: Most Wanted III

22:59 Predatore A Diciotto Ruote – Law & Order: Unità Speciale Xxiii

23:53 I Fili Intricati della Giustizia – Law & Order: Unità Speciale…

00:46 L’ Ultimo Volo – C.S.I. Miami VII

01:39 Obiettivo Preciso – C.S.I. Miami VII

02:35 Il Corriere – C.S.I. – Scena del Crimine V

03:29 Raptus Violento – C.S.I. – Scena del Crimine V

04:23 Tgcom24 Breaking News

49 Italia 2

20:00 Una Nuova-Vecchia Famiglia – Mom III

20:25 Amore Telefonico – Mom III

20:55 La Serata Perfetta – Mom III

21:25 Tristi Ricordi – Law, il Ragazzo della Città Bianca – One Piece Xv

22:00 Do Flamingo! il Tragico Passato del Drago Celeste – One Piece Xv

22:30 Arti Marziali – Naruto Shippuden X

23:00 L’ Ultimo Combattimento – Naruto Shippuden X

23:30 Prede e Predatori – Naruto Shippuden X

00:00 Il Signore della Morte

01:51 Halloween III – il Signore della Notte

03:30 La Piratessa Dei Quattro Imperatori – Tutti All’ Arrembaggio! One…

03:55 La Trappola Nel Nuovo Mondo – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece Xii

04:20 Nuovo Mondo Arriviamo! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece Xii

52 DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:15 WWE Smackdown

01:05 La dura legge dei Cops

02:55 Cops Spagna

03:50 Le rapine del secolo

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Mario Tobino, psichiatra e poeta – 31/01/2023

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Magellano. Viaggio intorno al mondo

22:10 Federica Pellegrini – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 19/06/2023

22:55 Florence Nightingale (pt2)

23:50 La Serenissima Repubblica di Venezia

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Puntata del 31/10/2023

00:55 Passato e Presente – Mario Tobino, psichiatra e poeta – 31/01/2023

01:30 Filler Come eravamo. Giovani pt. 17

01:40 1939-1945.La II Guerra Mondiale La lunga campagna d’Italia

02:35 Res Tauro – Zoom su Fellini

03:10 W la storia – Combattere

03:35 R.A.M Chi disse ‘no’.Gli internati militari italiani

03:50 Fellini racconta: diario di un film

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello-‘

01:58 Tgcom24 Breaking News

02:01 Grande Fratello-‘