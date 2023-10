Choc a Torvaianica, recuperato il corpo senza vita di un uomo

Oggi, 30 ottobre 2023, alle ore 14:19, la S.O ha inviato sul Lungomare delle Meduse, a Pomezia, la squadra VVF territoriale (22/A) con in supporto il personale del Nucleo Sommozzatori e l’elicottero Drago 140, per soccorrere una persona in mare (maschio, circa 40 anni).

Torvaianica, recuperato il corpo senza vita di un uomo sul lungomare

Il corpo esamine dell’uomo è stato recuperato da un surfista, in prossimità di un noto stabilimento a Torvajanica.

Affidato al personale del 118 presente in loco, ne è stato constatato il decesso.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.