I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un giovane di 28 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio di droga a Torvaianica: arrestato un 28enne. I dettagli sulla perquisizione domiciliare

Più nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Torvajanica, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione dei reati in materia degli stupefacenti e della criminalità diffusa, nel transitare in via Rumenia, hanno notato un uomo che, uscito dalla propria abitazione, camminava con atteggiamento sospetto verso un’altra casa, dirigendosi verso il piano seminterrato.

Insospettiti dalle circostanze, i militari hanno deciso di fermare il 28enne, che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e 450 euro in contanti.

Perquisita anche l’abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato altre 108 dosi della medesima sostanza, varie pasticche colorate di droga sintetica, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e altri 745 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività illecita.

L’indagato, su disposizione della Procura di Velletri, è stato condotto presso la casa circondariale, in attesa della convalida

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.