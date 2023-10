Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 29 ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 ottobre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 ottobre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Cuori – S2E9 – Accettare il destino

22:30 Cuori – S2E10 – Un fischio nella notte

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Il Collegio 8

22:45 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Report

23:15 Fame d’amore

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 In mezz’ora

Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:20 Dritto e Rovescio

00:50 Confessione Reporter – Primavera

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Caduta Libera i Migliori

00:50 Tg5

01:24 Meteo.It Tg5 Notte

Italia 1

20:21 Non Vedere il Male – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:15 Harry Potter e la Pietra Filosofale

00:05 Pressing

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 In Onda

23:15 Uozzap Collezione

23:55 Camera con vista

TV8

20:55 F1

23:05 Paddock Live

23:30 Debriefing

00:00 Pechino Express – La via delle Indie

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:20 Che tempo che fa – Il tavolo

00:00 Il contadino cerca moglie – I protagonisti

20 — Venti

21:04 Il Risolutore – A Man Apart

23:29 Mr. Nice Guy

01:19 Crisi Sulle Terre Infinite – III Parte – The Flash VI

Rai 4

20:33 N.C.I.S. S17E8 – Musica, maestro!

21:20 Medicus

23:56 Occhiali neri

Iris

21:00 La Conseguenza (Di J. Kent)

23:25 Scarface (Di B. De Palma)

Rai 5

20:46 La Via della Seta – S1E14

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E15

23:05 Sweet Sixteen

Rai Movie

21:10 The Great Debaters – Il potere della parola

23:20 Speciale Festa del Cinema di Roma 2023

23:45 A spasso con Daisy

Rai Premium

20:20 Romanzo famigliare – S1E4

21:20 Il segreto di mia madre

22:55 Assediati in casa

00:20 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E31

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 The Lincoln Lawyer

23:40 Nymphomaniac – Volume 1

Twentyseven

20:01 La signora del West

22:07 Rush Hour – Due mine vaganti

23:58 Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Qui e ora

23:00 Bolide rosso

00:30 Effetto Notte – TV2000

01:00 Angelus

LA7d

20:35 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Miss Marple: Il segreto di Chimneys

23:20 Miss Marple – Un cavallo per la strega

La 5

21:10 La Legge dell’Attrazione – That’s Amore

22:55 Amici di Maria

Real Time

20:25 Il castello delle cerimonie

22:20 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

22:08 Ricky & Barabba

23:59 Bellifreschi

Focus

20:00 I Misteri del Pacifico – Cose di Questo Mondo VIII

21:05 Freedom per Focus – Freedom per Focus

23:00 Vita O Morte? Storia del Veleno

00:00 Dentro un Uovo – Tutta la Vita Che C’è!

01:00 Big Cat Country, 5 – Big Cat Country

Giallo

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:10 Vera

01:10 Grantchester

TOP Crime

20:16 La Città Santuario – IV Parte – Major Crimes VI

21:10 L’ Illusionista – Colombo

22:57 Veleno A Piccole Dosi – Poirot I

23:50 Indagine A Domicilio – Poirot I

00:44 E L’Impero Colpisce Ancora – Law & Order: Unità Speciale XXIII

Italia 2

20:15 Il Trasloco – Due Uomini e 1/2 VI

20:40 Il Ventriloquo – Due Uomini e 1/2 VI

21:15 L’ Estrazione di Cooper – The Big Bang Theory VII

21:35 La Ramificazione dell’Esitazione – The Big Bang Theory VII

22:00 La Ricalibrazione Occupazionale – The Big Bang Theory VII

22:30 L’ Incognita della Convention – The Big Bang Theory VII

23:00 La Manipolazione della Locomotiva – The Big Bang Theory VII

23:30 L’ Ultimo Squalo

01:15 Rosalie A Corte – una Spada per Lady Oscar

01:45 Il Ritorno di Fersen – una Spada per Lady Oscar

DMAX

20:30 Aeroporto di Roma: traffico illegale

21:25 Border Control: Nord Europa

23:15 Avamposti – Nucleo Operativo

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Marcello Veneziani

20:30 Passato e Presente – Italia – Marocco. De Amicis alla corte del Sultano – 11/03/2022

21:10 La brava moglie

22:55 Gli esploratori – Roald Amundsen

23:50 R.A.M Giuseppe Serpone, il soldato contadino

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Italia – Marocco. De Amicis alla corte del Sultano – 11/03/2022

01:00 Corea 1950: la battaglia di Chosin – Gli eroi del ghiaccio

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News

