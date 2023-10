Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 27 ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 ottobre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 ottobre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Tale e quale Show

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. S20E21 – Merce di scambio

22:10 N.C.I.S. Hawai’i S2E21 – Vecchie storie

22:55 N.C.I.S. Hawai’i S1E17 – Hacker

23:40 A Tutto Campo

00:40 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Paolo Russo

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6305

21:20 Enrico Mattei – Ribelle per amore

23:05 Women for Women against violence – Camomilla Award

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 Peccato Originale – Lincoln Rhyme

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:21 Anche Se è Amore Non Si Vede

23:35 Tg5

00:09 Meteo.It Tg5 Notte

Italia 1

20:30 L’ Incidente – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Bastille Day: il Colpo del Secolo

23:20 From Paris With Love

01:15 L’ Angelo – God Friended Me

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Diario di Guerra

01:00 Tg La7

TV8

20:25 100% Italia

21:35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:15 X Factor 2023

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza

22:45 Che tempo che fa – Weekly

00:00 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:13 Il Riflesso dello Champagne – The Big Bang Theory VIII

20:36 L’ Infiltrazione della Camera Bianca – The Big Bang Theory VIII

21:04 Pacific Rim – la Rivolta

23:29 Troy

Rai 4

20:33 Criminal Minds X ep.6

21:21 Blood Father

22:52 The Equalizer 2 – Senza perdono

00:54 Anica appuntamento al cinema

00:57 Wonderland – Puntata del 24/10/2023

01:37 Quantico S3E13

Iris

20:05 Il Posto di una Donna – Walker Texas Ranger

21:00 The Departed

00:01 Shutter Island

Rai 5

20:11 Under Italy – S1E1

21:14 Così fan tutte (Teatro alla Scala, 1988)

00:20 Save the Date 2023-2024 Puntata 4

00:51 Rock Legends: Coldplay

Rai Movie

21:10 Come ti divento bella!

23:00 Parigi può attendere

00:35 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 Vite in fuga – S1E6 – Udo

21:20 Cuori – S2E7 – Un lampo nel cuore

22:15 Cuori – S2E8 – Errare humanum est

23:10 Blanca – S2E3 – Angolo cieco

01:15 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Avere vent’anni

23:10 I pornodesideri di Silvia

00:50 Emanuelle nera n° 2

Twentyseven

21:08 Colazione da Tiffany

23:24 Una notte da leoni 3

01:19 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Suite francese

22:40 Effetto Notte – TV2000

23:15 La compieta preghiera della sera

LA7d

22:00 I segreti di Brokeback Mountain

00:35 La cucina di Sonia

01:05 ArtBox

La 5

21:10 Grande Fratello

01:26 Grande Fratello – La5

Real Time

20:30 Ricette d’Italia – Piatti in tavola

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:15 Il castello delle cerimonie

00:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Spaghetti a mezzanotte

22:59 Crema, cioccolato e pa… prika

00:52 L’ amica di mia madre

Focus

20:00 Sangue Nell’Eden – Cose di Questo Mondo V

21:05 Vulcani di Ghiaccio e Laghi Danzanti – Stranezze di Questo Mondo III

22:00 Bagliori Azzurri e Fiamme Nel Cielo – Stranezze di Questo Mondo III

23:00 La Battaglia delle Termopili

00:00 La Battaglia di Teutoburgo

01:00 Decolli Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Tandem

01:30 Vera

TOP Crime

20:15 Onda D’Urto – II Parte – Major Crimes V

21:10 Una Agghiacciante Verità – Chicago P.D. IX

22:04 Legami di Sangue – Chicago P.D. IX

22:59 Video Killed The Radio Star – Law & Order

23:53 Giovani e Promettenti Gentiluomini – Law & Order

Italia 2

20:15 Il Ballo della Sobrietà – Mom III

20:45 Una Cena Normale – Mom III

21:15 Dead Silence (Di J. Wan)

23:05 Hunger Games

DMAX

21:25 Avamposti – Nucleo Operativo

22:55 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Enrico Mattei, la sfida del petrolio

21:10 Gli esploratori – Roald Amundsen

22:10 Corea 1950: la battaglia di Chosin – L’attacco cinese

23:05 Italiani con Paolo Mieli – Gianni Rodari, il profeta della fantasia 12/04/2018

00:05 Personaggi Intervista a Lou Reed

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News