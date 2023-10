Sulla D19 Diramazione di Roma sud nel tratto compreso tra Monteporzio Catone e Roma sud in direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma è stata temporaneamente chiusa l’Area di Servizio Frascati est per una manifestazione di lavoratori dell’ex Ilva.

D19, temporaneamente chiusa per manifestazione l’area di servizio Frascati est, nel tratto compreso tra Monteporzio Catone e Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma

Sul posto sono operative le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, al fine di fornire assistenza agli utenti in transito.

Intorno alle 8:00, il traffico è stato bloccato per circa 15 minuti nel tratto compreso tra Monteporzio Catone e Torrenova in direzione del Grande Raccordo Anulare, con accodamenti che hanno raggiunto i 2 km.

Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registra 1 km di coda in diminuzione verso il Grande Raccordo Anulare di Roma.

Gli aggiornamenti

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

AGGIORNAMENTO

Poco prima delle 11:30, sulla D19 Diramazione di Roma sud, nel tratto compreso tra Monteporzio Catone e Roma sud in direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma, è stata riaperta l’Area di Servizio Frascati est, precedentemente chiusa per una manifestazione di lavoratori dell’ex Ilva, scortati fuori dalla Polizia Stradale.

Al momento, nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano disagi.

Foto di repertorio