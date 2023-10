I Carabinieri della Stazione Roma Aventino hanno arrestato un 33enne di Napoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa lo scorso 13 ottobre dal G.I.P. del Tribunale di Roma, gravemente indiziato del reato di estorsione ai danni di un’anziana.

Roma, truffata un’anziana di 87 anni: identificato e arrestato un 33enne. Ecco la vicenda

Il 7 novembre del 2022, una donna di 87 anni, di Roma, aveva denunciato di essere stata costretta a consegnare 8.000 euro in contanti e gioielli, per un valore di circa 10.000 euro, ad un uomo che si era presentato a casa a seguito di una telefonata di un sedicente avvocato che la informava del coinvolgimento della figlia in un grave incidente. Al fine di evitare ulteriori conseguenze e a titolo risarcitorio, la donna, impaurita, aveva consegnato i beni in suo possesso.

Resasi conto di essere stata truffata, l’anziana ha formalizzato denuncia e i Carabinieri della Stazione Roma Aventino hanno fatto scattare l’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma.

I militari eseguirono un accurato sopralluogo nell’abitazione della 87enne che permise di raccogliere numerosi riscontri dattiloscopici che hanno portato all’identificazione del 33enne, già noto per precedenti reati. L’uomo è stato inoltre riconosciuto dalla vittima in fase di riconoscimento fotografico.

I gravi indizi raccolti a carico dell’uomo hanno portato all’emissione del provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.

La scorsa mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Aventino hanno rintracciato l’indagato presso la sua abitazione di Napoli e lo hanno arrestato, associandolo poi nel carcere di “Napoli – Poggioreale”.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma a tutela delle fasce deboli, negli ultimi giorni, si sono tenuti diversi incontri formativi ed informativi tra Carabinieri ed anziani, finalizzati a sensibilizzare la popolazione sul sempre più diffuso fenomeno criminale delle truffe, attraverso consigli, accorgimenti e indicazioni per prevenirle.

In particolare, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina e quelli della Stazione di Roma Quadraro hanno incontrato gli anziani nella chiesa Santa Maria del Buon Consiglio in via Tuscolana, mentre i Carabinieri della Compagnia Roma Eur e delle Stazioni Roma Torrino Nord e Roma Cecchignola hanno svolto incontri presso la parrocchia Santa Madre della Chiesa in via Amsterdam e presso la parrocchia San Giovanni Antida in zona Cecchignola.

Gli incontri svolti rientrano tra le numerose attività di prossimità al cittadino che l’Arma dei Carabinieri promuove e svolge quotidianamente per l’incremento del senso di sicurezza dei territori, ove l’Arma si contraddistingue da sempre quale Istituzione vicina e legata alle comunità con le Stazioni Carabinieri.