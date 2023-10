Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l'intrattenimento.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 ottobre 2023: la lista completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 18/10/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 18/10/2023

21:30 House of Gucci

00:10 Porta a Porta

00:15 TG1 Sera

00:18 Porta a Porta

01:55 RaiNews24

02:30 Sottovoce

03:00 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Fake Show – Diffidate delle imitazioni

23:55 Stasera c’è Cattelan su Rai2 – Puntata del 18/10/2023

01:00 Storie di donne al bivio

02:08 Meteo 2

02:10 Casa Italia – Puntata del 18/10/2023

03:50 Una diecimilalire

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 18/10/2023

20:15 Via Dei Matti n°0 – Filippo Timi – Puntata del 18/10/2023

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 18/10/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 18/10/2023 EP6298

21:20 Chi l’ha visto? – Puntata del 18/10/2023

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Protestantesimo – “Lampedusa, l’isola dieci anni dopo” – 15/10/2023

01:45 Sulla via di Damasco – Puntata del 15/10/2023

02:20 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia/

21:20 Fuori Dal Coro/

00:52 Doppio Inganno (Di J. Bourque)

02:38 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:00 Male D’Amore

04:31 La Legge della Vendetta – Faddija

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:22 Anima Gemella

23:45 Tg5

00:19 Meteo.It Tg5 Notte

00:21 Cosa Voglio di Più

02:50 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

03:37 L’Ultima Volta Che Siamo Stati Bambini – Ciak Speciale

03:40 Uomini e Donne

04:45 Vivere IV

6 Italia 1

20:30 Il Cecchino – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Hercules – la Leggenda Ha Inizio

23:30 Scappa: Get Out (Di J. Peele)

01:35 Harlem Cinema House – God Friended Me

02:25 Studio Aperto – la Giornata

02:37 Sport Mediaset – la Giornata

02:52 Pierce Brosnan – Celebrated

03:15 Russell Crowe – Celebrated

03:38 Blockbuster Bridge – Mega Costruzioni

04:21 La Scelta di Edna – Everwood

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata particolare

23:15 Platoon

01:30 Otto e mezzo

02:10 Like – Tutto ciò che Piace

02:45 L’Aria che Tira

04:45 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:20 100% Italia

21:35 X Factor 2023

23:55 GialappaShow

02:10 Horror movie

04:00 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Maschi contro femmine

23:35 Only Fun – Comico Show

01:35 Naked Attraction Italia

20 20 — Venti

20:13 L’ Osservazione della Madre – The Big Bang Theory VII

20:36 L’ Amalgamazione dell’Incertezza – The Big Bang Theory VII

21:04 Programmato per Uccidere

23:14 Van Helsing

01:44 Altrimondi – I Parte – The Flash V

02:24 Flash & Furious – The Flash V

03:04 Doppelganger – Arrow VI

03:44 La Gilda di Tanato – Arrow VI

04:24 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:36 Criminal Minds IX ep.23

21:23 Man On Fire – Il fuoco della vendetta

23:53 I segreti di Marrowbone

01:47 Alex Rider S2E7 Assassino

02:27 Alex Rider S2E8 Strike

03:07 The Good Fight S1E5 – Battuta d’arresto: Requiem per una messa in onda

03:56 Supernatural S15E13

22 Iris

20:05 Lucas – II Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Sully

23:03 La Notte Brava del Soldato Jonathan

01:09 The Best Man (Di M. D. Lee)

02:48 Fuoco Assassino (Di R. Howard)

23 Rai 5

20:16 Ghost Town: Apice (Campania) – E2

21:15 Balla, il signore della luce

22:12 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E5

22:56 Sting, tra musica e libertà

23:51 A Soul Journey

01:07 Rai News Notte

01:09 Art Rider – Da Tagliacozzo a Castelli – S1E3

02:01 Ghost Town: Apice (Campania) – E2

03:00 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E11

24 Rai Movie

21:10 Copia originale

23:00 Movie Mag – Puntata del 18/10/2023

23:30 Nureyev – The White Crow

01:40 Diana – La storia segreta di Lady D

03:25 The Reach – Caccia all’uomo

25 Rai Premium

21:20 Cuori e Delitti – L’arte di uccidere

22:50 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S3E4 – Il prezzo della libertà

00:50 Storie italiane – Puntata del 18/10/2023

02:55 CultFiction – E1 – Il fascino dell’eroe

03:35 Heartland 12 – Il coraggio di sognare ep

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Tentacoli sulla città

23:05 Malizia erotica

00:45 La iena

02:35 Sex Club 101

03:30 Sexplora

04:05 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

21:09 Shrek

22:55 Lo spaccacuori

01:11 La signora del West

02:46 Hazzard

04:19 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Keylor Navas, il portiere dell’anima

22:40 Teresa D’Avila – Il Castello Interiore

00:40 La compieta preghiera della sera

00:40 Santo Rosario

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Sherlock – Il grande gioco

23:20 Sherlock – Scandalo a Belgravia

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

03:05 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Scrivimiancora (#) – Forever Young

23:10 Uomini e Donne

00:36 Grande Fratello – La5

02:01 Le Tre Rose di Eva 3 , 6

03:29 Brave And Beautiful, 82

04:09 Una Vita Xii , 755 – una Vita Xii – L’Album Dei Ricordi

31 Real Time

20:30 Ricette d’Italia – Piatti in tavola

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:04 Caccia al tesoro

22:57 Amore a prima vista

00:41 Solamente nero

02:40 Febbre di sesso prima di uccidere

03:54 Dentro lo schermo – filler cine34

04:08 Segreti di cinema – Cine34

35 Focus

20:00 Cose di Questo Mondo V, 1 – Cose di Questo Mondo V

21:05 Pinguino Imperatore – Dynasties i

22:00 Suricati – Dynasties II – L’Avventura della Vita

23:00 Antico Egitto/Antica Roma/Nepal – Verso L’Aldilà

00:00 Zoroastriani/Uomini di Neanderthal/Cina Dei Bo – Verso L’Aldilà

01:00 Un Carico Pericoloso – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

02:00 I Segreti dell’Acropoli – Unearthed – la Storia Dalle Fondamenta

02:41 Tgcom24 Breaking News

02:45 Il Mistero della Tomba di Attila – i Grandi Miti dell’Umanità

03:30 Cuore di Leonessa

04:15 Un Orrore di Pascolo – Macro Mondi

38 Giallo

20:10 Perception

21:10 Tandem

23:30 I misteri di Brokenwood

01:30 Vera

03:25 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:15 Affari Esteri – Major Crimes V

21:10 Complicità – Law & Order: Organized Crime III

22:04 Confusa – Law & Order: Organized Crime III

22:59 Lupi Travestiti Da Agnelli – Law & Order: Unità Speciale Xxii

23:53 E L’Impero Colpisce Ancora – Law & Order: Unità Speciale Xxiii

00:46 La Grande Ingannatrice – Law & Order: i Due Volti della Giustizia…

01:39 Nero e Blu – Law & Order: i Due Volti della Giustizia Xxi

02:36 Per Sempre – C.S.I. – Scena del Crimine III

03:29 Giocare col Fuoco – C.S.I. – Scena del Crimine III

04:23 Tgcom24 Breaking News

49 Italia 2

20:20 Una Brutta Notizia – Mom i

20:45 Come un Pomodoro – Mom i

21:15 L’ Alternativa della Chiusura – The Big Bang Theory

21:45 La Rinascita del Protone – The Big Bang Theory

22:15 Il Potenziale dell’Incantesimo D’Amore – The Big Bang Theory

22:45 La Reattività del Bon Voyage – The Big Bang Theory

23:20 Un Colpo Da Cecchino – L’Uomo Che Salverà Dressrosa – One Piece Xv

23:50 Esplode la Rabbia – il Piano Segreto di Luffy e Law – One Piece Xv

00:15 I Nuovi Esami Dei Chunin – Naruto Shippuden X

00:40 Iniziano Gli Esami Dei Chunin! – Naruto Shippuden X

01:05 Le Tre Domande – Naruto Shippuden X

01:30 I Pirati del Sole Si Dividono – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:55 L’ Arrivo del Drago Celeste – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:20 Una Tragedia Inaspettata – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:45 Il Sapore della Vittoria – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

03:10 Rapina Su Commissione – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

03:35 Il Mistero del Quadro – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

04:00 I Soliti Idioti III , 7

52 DMAX

21:25 Quella pazza fattoria

23:15 WWE NXT

00:15 Bodycam – Agenti in prima linea

03:50 Chi ti ha dato la patente

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Renzo De Felice, storico del Fascismo – 22/03/2023

21:10 Florence Nightingale (pt1)

22:05 1939-1945.La II Guerra Mondiale. I tedeschi e la guerra totale

23:00 1492

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Alla scoperta del ramo d’oro – Enrico Alleva – Puntata del 10/10/2023

01:05 Passato e Presente – Renzo De Felice, storico del Fascismo – 22/03/2023

01:40 La bussola e la clessidra – La battaglia di Azincourt

02:35 Questo secolo: 1943 e dintorni – Puntata 6

03:30 Filler Come eravamo. Giovani pt. 26

03:45 Signorie – Firenze – I Medici

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello-‘

01:58 Tgcom24 Breaking News

02:01 Grande Fratello-‘