Coppia arrestata a Castel Madama per detenzione di armi e droga

Il 12 ottobre scorso i Carabinieri della Stazione di Castel Madama hanno arrestato un 45enne italiano, gravemente indiziato dei reati di detenzione abusiva di arma da fuoco, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e la sua compagna 47enne italiana, indiziata di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Coppia arrestata a Castel Madama

Nella serata di giovedì una donna ha telefonato al 112 chiedendo aiuto alle forze dell’ordine, sostenendo che il compagno la stesse minacciando con una pistola.

I Carabinieri della Stazione di Castel Madama, prontamente intervenuti sul posto, hanno trovato un uomo in forte stato di agitazione con in mano un coltello. Una volta disarmato e identificato l’uomo, i militari hanno perquisito l’abitazione dei conviventi, rinvenendo e sequestrando una pistola con proiettili pronta all’uso, risultata rubata.

Ricerche più approfondite hanno poi consentito di rinvenire e sequestrare 1 kg di cocaina, insieme a circa 4.000 euro in contanti, ritenuti il provento di una pregressa attività di spaccio.

I due, d’intesa con la Procura di Tivoli, sono stati arrestati e, ad esito del rito direttissimo, il 45enne è stato accompagnato in carcere mentre la donna è stata rimessa in libertà, in attesa del processo.

Sull’arma rinvenuta saranno svolti accurati accertamenti a cura del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, al fine di accertare se questa sia stata utilizzata nell’ambito di altri eventi delittuosi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.