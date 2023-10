Veicolo in fiamme sul Grande Raccordo Anulare: traffico bloccato in carreggiata esterna. La viabilità di questa mattina, 18 ottobre 2023: ecco cosa riporta Anas.

Roma, Grande Raccordo Anulare: veicolo in fiamme. Traffico bloccato in carreggiata esterna. Sul posto personale dei Vigili del Fuoco e Anas: la situazione

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) il traffico è stato provvisoriamente bloccato in carreggiata esterna al km 68,000 tra Pescaccio (km 66,000) e l’Aurelia per consentire lo spegnimento di un veicolo in fiamme.

Sul posto è impegnato il personale dei Vigili del Fuoco e di Anas al fine di ripristinare il prima possibile la circolazione.

Al momento, il traffico al km 68,000 del Grande Raccordo Anulare è stato sbloccato: si transita sulla corsia di sorpasso.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio