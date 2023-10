Controlli a tappeto da parte della Polizia di Roma Capitale nel fine settimana nei locali del centro cittadino, con particolare attenzione a Trastevere e Campo de’ Fiori, ma anche Pigneto e rione Monti.

Gli agenti hanno sanzionato, con più di 24 mila euro, oltre 60 attività commerciali per varie irregolarità amministrative riscontrate.

Di particolare rilievo per gli agenti è stato un locale multato a Trastevere, poiché serviva abusivamente ai tavoli pietanze nonostante non avesse le previste autorizzazioni. Lo stesso vale per un altro esercizio commerciale a Rione Monti.

In un locale sempre a Trastevere, gli operanti hanno scoperto dei lavoratori privi di contratto regolare, motivo per cui è stata inoltrata una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti del caso.

In zona Esquilino gli agenti, nell’ambito dei controlli rispetto al corretto smaltimento dei rifiuti che hanno portato a 11 sanzioni nel fine settimana, hanno trovato un ristorante che non stoccava idoneamente gli oli esausti, multato per questo con una sanzione di oltre 500 euro. Il responsabile dovrà presentare regolare contratto stipulato con una ditta preposta allo smaltimento.

Molte irregolarità sono state registrate anche per musica ad alto volume e schiamazzi, vendita abusiva in strada, con un sequestro di oltre 1000 articoli e occupazioni abusive di suolo pubblico. Circa 800 le violazioni per illecite condotte alla guida.

Foto di repertorio