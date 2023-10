Tentato furto in un noto ristorante su Viale Alessandrino

Intorno le 2 di notte di domenica 15 ottobre al proprietario di un noto locale di Viale Alessandrino è arrivata una notifica al proprio telefono cellulare che lo avvisava dell’attivazione dell’allarme del proprio ristorante.

Nonostante la tarda ora, il proprietario è sceso in strada e ha raggiunto il proprio locale mentre nel frattempo dava l’allarme al NUE 112.

Giunto presso il proprio locale, con l’allarme attivo, ha notato un uomo, un cittadino straniero senza fissa dimora e con precedenti, che scavalcava la recinzione esterna per poi fuggire in direzione di viale Palmiro Togliatti.

Il proprietario ha tentato l’inseguimento dell’uomo finché quest’ultimo non è stato bloccato da una volante della polizia di Stato proprio su viale Palmiro Togliatti, messi in allarme dalla sala operativa della questura.

Successivamente i poliziotti insieme al proprietario del ristorante, che ha espresso gratitudine per il celere intervento degli agenti, hanno dedotto che l’uomo avrebbe danneggiato una finestra e successivamente una porta per permettersi l’accesso al locale tentando di asportare quanto di valore all’interno per poi essere messo in fuga dall’allarme sonoro presente.

Al termine delle formalità l’uomo è stato tratto in arresto per il resto di furto aggravato ed associato alle celle della questura in attesa del processo di convalida fissato per questo lunedì mattina.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Foto di repertorio