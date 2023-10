Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l'intrattenimento. Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 ottobre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 ottobre 2023: la lista completa

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg1

20:35 Italia – Malta

23:00 TG1

23:05 Se Dio Vuole

Rai 2

19:00 911 2×01-02

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 SWAT 6×05-06 1a tv

23:00 Tg2 Dossier

Rai 3

19:00 Tg3

19:30 Tg Regione

20:00 Blob

20:15 Chesarà

21:50 Italic carattere italiano

23:50 Tg3 Mondo

Canale 5

18:50 Caduta Libera Story

20:00 Tg5

20:35 Striscia la notizia

21:30 Tu Si Que Vales

1:05 Tg5

Italia 1

19:30 CSI: Miami 5×13

20:30 NCIS – Unità anticrimine 1×09

21:15 L’era glaciale In rotta di collisione

23:25 Cicogne in missione

Rete 4

18:58 Tg4

20:00 Tempesta d’amore

20:30 Stasera Italia weekend

21:30 Rocky 4

23:30 Testimone Involontario

La7

16:45 Eden

20:00 TG La7

20:35 In Altre Parole – Massimo Gramellini

23:15 C’era una volta il novecento

Tv8 (ch. 125 Sky)

19:00 4 Hotel 3×07

20:15 4 Ristoranti 8×03-10 6×08 4×06

Nove (ch. 149 Sky)

20:00 Fratelli di Crozza

21:40 Faking It Bugie o verità?

Le Serie Tv in Chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Narcos Messico 3×03-04 1a tv

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 3×03-04 1a tv Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Blanca 2×02

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 2×02 Real Time (ch. 31 dtt e TivùSat 160 Sky) ore 21:20 Il dottor Alì 1×07 1a Tv (remake turco di The Good Doctor)

(ch. 31 dtt e TivùSat 160 Sky) ore 21:20 1×07 1a Tv (remake turco di The Good Doctor) Warner Tv (ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:25 Fringe

(ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:25 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Miss Fisher Delitti e misteri 1×13-14

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 1×13-14 Top crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Poirot il pericolo senza nome

Le Serie Tv Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Billions 7×10 1a tv



(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 7×10 1a tv Sky Serie (ch. 112) 21:15 Un’estate Fa 1×03-04

(ch. 112) 21:15 1×03-04 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Vera 5×03

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Romeo deve morire

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 L’uomo di neve

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Brave ragazze

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Malizia erotica

Twentyseven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 Pericolosamente insieme

La5 (ch. 30 dtt, 19 TivùSat e 159 Sky) ore 21:10 Inga Lindstrom Screzi d’amore

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:15 Piccolo grande amore

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Lo squalo 2

I Film su Sky stasera in tv

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Shooter

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch 302) ore 21:15 Cosa sarà

(ch 302) ore 21:15 Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Via col vento

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 King un cucciolo da salvare

(ch. 304) ore 21:00 Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Spider-Man no Way Home

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Il prezzo dell’arte

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Quando l’amore bussa in ufficio

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Syriana

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Toilet

Show, Sport e documentari: cosa guardare in tv