Di seguito, la nota congiunta che abbiamo ricevuto dal Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, e l’Assessore al lavoro, Francesco Guadagno. Si parla della situazione dei lavoratori di Lazio Ambiente, e si descrivono le difficoltà aziendali e soprattutto di chi ci lavora. Ecco il contenuto integrale:

Colleferro, Lazio Ambiente, pignoramento sui conti societari: lavoratori senza stipendio fino a dicembre 2023

Nel corpo aziendale di Lazio Ambiente in liquidazione, sono rimasti 6 lavoratori di cui 4 fragili, con importanti disabilità.

A causa di un pignoramento sui conti, la società regionale in oggetto non potrà pagare loro gli stipendi, almeno fino a dicembre. La ricollocazione di questi lavoratori, fino ad oggi non ha trovato riscontro positivo, viste anche le specifiche patologie.

Chiediamo che la politica regionale si interessi di questi lavoratori, la cui precaria situazione rischia di essere ulteriormente aggravata dal momento storico in cui viviamo. Tanto si è fatto per i lavoratori di Lazio Ambiente, auspichiamo che non sia proprio chi vive questa situazione di disagio a pagare un prezzo del genere.

Il Sindaco Pierluigi Sanna

L’Assessore al lavoro Francesco Guadagno

Foto di repertorio