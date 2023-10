Poker di vincite nel 10eLotto per il Lazio. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, in provincia di Roma vinti un totale di 95 mila euro. A Colleferro è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro, mentre un 6 Oro ha portato 22.500 euro nelle tasche di un giocatore di Civitavecchia.

10eLotto: nel Lazio vinti 95 mila euro

A questi, si aggiungono anche i 12.500 euro vinti a Velletri con un 6 Oro e i 10mila euro vinti a Roma città con un 8. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,97 miliardi di euro in questo 2023.