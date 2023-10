Incidente a Ostia, Vigili del fuoco estraggono persone nei veicoli

Alle ore 08:20 circa, la Squadra dei Vigili del Fuoco 13/A del distaccamento di Ostia, è intervenuta in Via del Fosso di dragoncello, all’incrocio con Via dei Pescatori, per un’incidente stradale tra due autovetture.

Arrivati sul posto, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, con l’aiuto di cesoie e divaricatore, ha consentito l’estrazione di persone incastrate all’interno dei veicoli le quali sono state affidate al personale sanitario.

La Polizia Municipale è presente sul posto per ripristinare la viabilità.

