Alle ore 05:20 circa di stamattina, due squadre dei Vigili del Fuoco e due Autobotti sono intervenute in Via della Maglianella 136 per l’incendio di cinque autobus e uno scuolabus all’interno di una rimessa del trasporto locale.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate circa due ore.

Il funzionario e il Capoturno dei Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, 118 e Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.