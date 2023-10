Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 ottobre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 ottobre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Morgane – Detective geniale – S3E7 – Fuk, Luk e Sau

22:40 Morgane – Detective geniale – S3E8 – Kikeriki

23:45 Porta a Porta

00:00 TG1 Sera

00:10 Porta a Porta

01:25 RaiNews24

01:58 Che tempo fa

02:00 Sottovoce

02:30 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The reunion – Episodio 3

22:15 The reunion – Episodio 4

23:15 The reunion – Episodio 5

00:00 The reunion – Episodio 6

00:50 Tutto quanto fa cultura

01:50 Casa Italia

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Erica Piccotti

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6293

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Sorgente di vita – Puntata del 08/10/2023

01:45 Sulla via di Damasco – “Preti di frontiera” – 08/10/2023

Rete 4

20:30 Stasera Italia/

21:20 Fuori Dal Coro/

00:52 Il Segreto di Mio Padre

02:38 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:58 Blu Gang e Vissero per Sempre Felici e Ammazzati

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:21 Anima Gemella

23:40 X-Style Presenta Accademia del Profumo

00:25 Tg5

00:59 Meteo.It Tg5 Notte

01:00 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

01:47 Uomini e Donne

Italia 1

20:30 Sotto Pressione – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Terminator – Destino Oscuro

23:55 Self/Less (Di T. Singh)

02:00 L’Ultima Volta Che Siamo Stati Bambini – Ciak Speciale

02:03 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Nicole Kidman – Celebrated

02:53 Dc 10 Ten Tanker/747 – Sofia – Bestioni del Cielo

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata particolare

23:15 Margherita S. – La donna che inventò Mussolini

00:15 Tg La7

00:25 Otto e mezzo

01:05 Like – Tutto ciò che Piace

01:40 L’Aria che Tira

03:40 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8

20:20 100% Italia

21:35 X Factor 2023

00:00 Pechino Express – La via delle Indie

02:25 Epic Movie

03:50 Coppie che uccidono

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Tutte lo vogliono

23:20 Killers

01:20 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:13 La Simulazione del Prurito Neuronale – The Big Bang Theory VII

20:36 La Separazione del Ringraziamento – The Big Bang Theory VII

21:04 Sahara (Di B. Eisner)

23:41 U.S. Marshals – Caccia Senza Tregua

02:16 Scacco Matto! – The Flash IV

02:56 Siren-X – The Flash IV

03:36 Il Sacrificio – Arrow

Rai 4

20:35 Criminal Minds IX ep.18

21:22 Un uomo sopra la legge

23:11 Candyman

00:49 Alex Rider S1E5 Episodio 5

01:34 Alex Rider S1E6 Episodio 6

Iris

20:05 Il Texas Contro Cahill – Walker Texas Ranger IV

21:00 La Recluta

23:30 Scuola di Cult, 26

23:36 Il Cavaliere Pallido

01:53 La Freccia Nella Polvere

Rai 5

20:15 Prossima fermata America S2E7 – Red Wing – Portage

21:15 Art Night 2022 – E16 – Formidabile Boccioni

22:17 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E4

23:01 Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

23:56 U2 Live in London

00:57 Rock Legends: David Bowie

01:21 Rai News Notte

01:23 Dorian, l’arte non invecchia S1E18 – Umberto Mastroianni

02:27 Prossima fermata America S2E7 – Red Wing – Portage

Rai Movie

21:10 Rachel

23:00 Movie Mag

23:30 Storie scellerate

01:10 La ragazza dei tulipani

02:55 Le cose che non ti ho detto

Rai Premium

21:20 Cuori e Delitti – Un romanzo fatale

22:55 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S3E3 – Ladri di futuro

01:00 Storie Italiane

03:05 Intramontabili – E5 – “Domenica In”

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Fila 19 – Incubo ad alta quota

23:00 Senza scrupoli

00:35 La coccolona

02:00 Sex for 5 Euro

02:45 La cultura del sesso

Twentyseven

21:09 Casper

23:02 Questi sono i 40

01:40 La signora del West

03:10 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Un uomo per tutte le stagioni

23:10 Il capitalista

00:45 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Sherlock – Uno studio in rosa

23:20 Sherlock – Il banchiere cieco

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Una Ragazza e il Suo Sogno – Forever Young

23:10 Uomini e Donne

00:36 Grande Fratello – La5

02:01 Le Tre Rose di Eva 3 , 1

03:29 Brave And Beautiful, 76

Real Time

20:30 Ricette d’Italia – Piatti in tavola

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:06 Non si ruba a casa dei ladri

22:59 A ruota libera

00:49 Il gatto dagli occhi di giada

02:28 Oh, mia bella matrigna

03:54 Dentro lo schermo – filler cine34

Focus

20:00 I Segreti della New Forest – Cose di Questo Mondo VII

21:05 Licaone – Dynasties

22:00 Puma – Dynasties II – L’Avventura della Vita

23:00 A Tavola con L’Uomo di Neanderthal

00:00 Neanderthal: L’Ultimo Segreto

02:00 Operazione Dragoon: L’Altro Sbarco – Relitti e Segreti

02:41 Tgcom24 Breaking News

02:45 Desertificazioni – Le Furie della Natura II

Giallo

20:10 Perception

21:10 Tandem

23:30 I misteri di Brokenwood

01:30 Vera

TOP Crime

20:15 Blackout – Major Crimes IV

21:10 Auto Truccate – Law & Order: Organized Crime III

22:04 Il Gioco Degli Infiltrati – Law & Order: Organized Crime III

22:59 Il Lungo Braccio del Testimone – Law & Order: Unità Speciale Xxii

23:53 Caccia, Intrappola, Stupra e Rilascia – Law & Order: Unità…

00:46 Eredità – Law & Order: i Due Volti della Giustizia Xxi

01:39 Rottura – Law & Order: i Due Volti della Giustizia Xxi

02:35 In Alto e in Basso – C.S.I. – Scena del Crimine III

Italia 2

20:20 E il Lavoro Divertente – 2 Broke Girls

20:45 E L’Automobile Dei Sogni – 2 Broke Girls

21:15 La Simulazione di Babbo Natale – The Big Bang Theory

21:40 L’ Equivalenza dell’Insalata di Uova – The Big Bang Theory

22:05 La Spedizione di Bakersfield – The Big Bang Theory

22:35 L’ Inversione Cooper Kripke – The Big Bang Theory

23:00 La Segmentazione dello Spoiler – The Big Bang Theory

23:25 Manshelly – la Principessa Prigioniera – One Piece Xv

23:50 Gli Immortali! L’Armata Dei Soldati Schiaccianoci – One Piece Xv

00:15 Costi Quel Che Costi! Luffy, la Carta Vincente – One Piece Xv

00:40 Rebecca e Kyros – Finalmente Insieme! – One Piece Xv

01:05 Sanji è in Pericolo! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:30 L’ Isola Sarà Distrutta? – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:55 Il Re dell’Isola Degli Uomini – Pesce

02:20 La Vendetta di Seila – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

02:45 Il Collezionista – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

DMAX

21:25 Quella pazza fattoria

22:20 Undercut: l’oro di legno

23:15 WWE NXT

00:15 Lockup: sorvegliato speciale

02:55 Border Control Gibilterra

03:50 Real Crash TV

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Charles Lindbergh, l’aviatore che sorvolò l’Oceano

21:10 Illuminate – Maria Callas – Puntata del 09/01/2023

21:55 1939-1945. La II Guerra Mondiale Gli internati militari italiani

22:50 La bussola e la clessidra – La battaglia di Maratona

23:40 Il Ducato di Milano

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano Romolo Marcellini

00:55 Passato e Presente – Charles Lindbergh, l’aviatore che sorvolò l’Oceano

01:35 La bussola e la clessidra -La battaglia di Canne

02:40 Domenica con TV7 Quarantenni in soffitta

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News

02:01 Grande Fratello