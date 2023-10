Drammatico incidente a Palestrina, in via Provinciale Carchitti ieri sera, 10 ottobre 2023: perdono la vita un noto chef di Zagarolo e sua moglie. In codice rosso i due bambini, di 10 e 5 anni.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social: vicinanza anche dall’amministrazione comunale di Zagarolo, tramite un post pubblicato su Facebook.

Terribile incidente a Palestrina: le vittime sono lo chef Maurizio Ponzo e sua moglie, Alessandra Corradi

“Una notizia dolorosissima ci ha colto questa mattina. Una tragedia che colpisce la nostra Città e la nostra Comunità. Ci stringiamo profondamente alla famiglia Ponzo e Corradi per la scomparsa di Maurizio e Alessandra.

Maurizio era lo chef del ristorante “Il Giardino” di Zagarolo: proprio nel periodo che anticipava la Sagra dell’Uva, insieme al proprietario del ristorante Daniele Delle Fratte, ci aveva cucinato una ricetta tipica della tradizione culinaria romana.

La simpatia e la professionalità di Maurizio ci hanno accompagnato in cucina in un ricordo che rimarrà indelebile per tutti.

A Daniele, alla famiglia Delle Fratte, e a tutto lo staff de “Il Giardino” un abbraccio fraterno per la tragica perdita”

Il Sindaco di Zagarolo, Emanuela Panzironi.

Foto di repertorio