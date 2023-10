Terribile incidente a Palestrina: due morti, due bambini in codice rosso

Alle ore 22:20 circa di ieri sera, 10 ottobre 2023, la squadra 24/A del distaccamento di Palestrina è intervenuta in Via Provinciale Carchitti per un incidente stradale tra due autovetture.

Terribile incidente a Palestrina, coinvolte diverse persone: due morti e due bambini in codice rosso

Nello scontro, sei persone sono rimaste coinvolte, di cui due bambini di cinque e dieci anni trasportati in codice rosso agli ospedali San Camillo e Gemelli.

Due persone sono decedute e un’altra ferita in modo lieve.

Polizia Stradale e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Al momento non si conosce la dinamica del sinistro né l’identità delle vittime, pertanto potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio