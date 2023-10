Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l'intrattenimento.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 ottobre 2023: la lista completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 10/10/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 10/10/2023

21:30 Morgane – Detective geniale – S3E6 – Il rasoio di Occam

22:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

00:30 RaiNews24

01:05 Il caffè

02:00 Sottovoce

02:30 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Belve – Puntata del 10/10/2023

23:30 Stasera c’è Cattelan su Rai2 – Puntata del 10/10/2023

00:40 Generazione Z – Puntata del 10/10/2023

02:05 Meteo 2

02:10 Casa Italia

03:30 Cosmopolis

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 10/10/2023

20:15 Via Dei Matti n°0 – Francesco Giomi – Puntata del 10/10/2023

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 10/10/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 10/10/2023 EP6292

21:20 Avanti Popolo – Puntata del 10/10/2023

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Sorgente di vita – Puntata del 08/10/2023

01:45 Sulla via di Damasco – “Preti di frontiera” – 08/10/2023

02:20 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia/

21:25 è Sempre Cartabianca

00:50 Dalla Parte Degli Animali

02:14 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:32 Ciak Speciale

02:37 Dirai: Ho Ucciso per Legittima Difesa (…)

04:08 Fratelli D’Italia (Di F. Saraceni)

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:21 Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno A Coccia di Morto

23:45 X-Style

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It Tg5 Notte

01:05 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

01:52 L’Ultima Volta Che Siamo Stati Bambini – Ciak Speciale

01:55 Uomini e Donne

03:21 Vivere IV

03:46 Sotto Pressione – All American i

04:21 Squadra Antimafia 4 Palermo Oggi

6 Italia 1

20:30 La Maledizione – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:17 Le Iene

01:05 Il Medico Legale – Brooklyn Nine Nine

01:35 Vendetta, Dolce Vendetta – Brooklyn Nine Nine

02:05 Halloween – Brooklyn Nine Nine

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:47 Sport Mediaset – la Giornata

03:02 Julia Roberts – Celebrated

03:25 An – 28/An – 225 – Bestioni del Cielo

04:15 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:25 L’Aria che Tira

04:25 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:20 100% Italia

21:35 Pechino Express – La via delle Indie

23:55 Together, a Black & White Show

02:35 Cinquanta sbavature di nero

04:15 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Io, Robot

23:50 Nati stanchi

01:40 Quella pazza fattoria

20 20 — Venti

20:13 La Risonanza delle Romanticherie – The Big Bang Theory VII

20:36 La Dimissione del Divulgatore – The Big Bang Theory VII

21:04 U.S. Marshals – Caccia Senza Tregua

23:54 Il Settimo Figlio

01:59 Pressing-20 in Rete

02:29 Corri, Iris, Corri! – The Flash IV

03:09 Flash Vs. Null – The Flash IV

03:49 Doppio Gioco – Arrow

04:29 Il Buio Sulla Città – Arrow

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds IX ep.17

21:21 Candyman

23:00 Wonderland – Puntata del 10/10/2023

23:34 The Woman

01:17 Anica appuntamento al cinema

01:20 Alex Rider S1E3 Episodio 3

02:10 Alex Rider S1E4 Episodio 4

02:50 Nancy Drew S3E7

03:30 Nancy Drew S3E8

22 Iris

20:05 Figlio di Thunder – II Parte – Walker Texas Ranger IV

21:00 Sentieri Selvaggi

23:26 I Berretti Verdi

01:53 L’ Uomo Dalle Due Ombre

03:28 Il Debito

23 Rai 5

20:17 Prossima fermata America S2E6 – Minneapolis – Saint Paul

21:16 Paul, Mick e gli altri

22:51 Johnny Clegg – The White Zulu

23:44 Damon Albarn, una storia Pop

00:37 Rock Legends: Marvin Gaye

01:00 Rai News Notte

01:02 Dorian, l’arte non invecchia S1E17 – Giorgio Morandi

01:49 Prossima fermata America S2E6 – Minneapolis – Saint Paul

02:49 Save the Date 2022-2023: Il Diario di Save The Date – Siamo Natura

03:25 Evolution – Puntata 14

24 Rai Movie

21:10 Jumper

22:40 Una doppia verità

00:15 Anica – Appuntamento al cinema

00:20 Un tirchio quasi perfetto

01:55 Sfida senza regole

03:25 Un giorno di pioggia a New York

25 Rai Premium

21:20 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S3E3 – Ladri di futuro

23:20 Ricetta per un inganno

01:05 Storie italiane – Puntata del 10/10/2023

03:10 Disokkupati – E9 – Parlevu’ franse’

03:35 Heartland S8E7 – La forza dei sentimenti

26 Cielo

20:25 Together, a Black & White Show

23:00 L’educazione sentimentale di Eugenie

00:45 L’ingenua

02:35 Matrimonio a luci rosse

03:15 Sexplora

04:00 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

21:09 Questi sono i 40

23:54 Ritorno al futuro II

01:56 La signora del West

03:26 Hazzard

04:58 Camera Cafe’

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Scusa, me lo presti tuo marito?

23:05 Home Run

01:05 La compieta preghiera della sera

01:05 Santo Rosario

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

03:05 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Grande Fratello

01:26 Grande Fratello – La5

02:01 Le Tre Rose di Eva 2 , 14

03:29 Brave And Beautiful, 75

04:09 Una Vita Xii , 748 – una Vita Xii – L’Album Dei Ricordi

31 Real Time

20:30 Ricette d’Italia – Piatti in tavola

21:30 Primo appuntamento

00:45 La clinica del pus

02:35 The Bad Skin Clinic

34 Cine34

21:05 Serafino

23:02 Piccolo grande schermo ’21

23:17 I vitelloni

01:26 Ciak speciale ’23

01:30 Gian Burrasca

02:55 La orca

04:30 Casotto

35 Focus

20:00 Catastrofi Ambientali – Cose di Questo Mondo VII

21:05 I Segreti della Natura Incontaminata – Steve Backshall: Avventure…

22:00 Expedition With Steve Backshall I, 6 – Steve Backshall: Avventure…

23:00 Hindenburg – Dinamica di un Disastro

00:00 Titanic: Come Affondò e Perché – Le Prove Definitive

01:00 Atterraggio Esplosivo – Indagini Ad Alta Quota Xx

02:00 La Battaglia delle Filippine: la Riconquista – Relitti e Segreti

02:41 Tgcom24 Breaking News

02:45 Inondazioni – Le Furie della Natura II

03:30 I Visitatori della Barriera – Attenborough e la Grande Barriera

04:35 Gran Canaria, Continente in Miniatura – Viaggiatori

38 Giallo

20:10 Perception

21:10 Vera

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:10 Vera

03:10 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:16 Quinta Dinastia – Major Crimes IV

21:10 Eredità – Law & Order: i Due Volti della Giustizia Xxi

22:03 Rottura – Law & Order: i Due Volti della Giustizia Xxi

22:58 Cieco in una Terra Selvaggia – Law & Order: Unità Speciale Xxii

23:52 Fammi Eccitare, Andiamo in Privato – Law & Order: Unità Speciale…

00:46 Senza Memoria – C.S.I. Miami VII

01:39 L’ Ultima Corsa – C.S.I. Miami VII

02:36 Video Snuff – C.S.I. – Scena del Crimine III

03:30 Il Branco – C.S.I. – Scena del Crimine III

04:24 Tgcom24 Breaking News

49 Italia 2

20:20 E L’Infanzia Incompresa – 2 Broke Girls

20:50 E Le Consegne A Domicilio – 2 Broke Girls

21:25 Manshelly – la Principessa Prigioniera – One Piece Xv

21:50 Gli Immortali! L’Armata Dei Soldati Schiaccianoci – One Piece Xv

22:15 Costi Quel Che Costi! Luffy, la Carta Vincente – One Piece Xv

22:45 Rebecca e Kyros – Finalmente Insieme! – One Piece Xv

23:15 Il Piano Pensionistico – Shameless

00:26 Come un Sonnambulo – Shameless

01:35 Il Leggendario Mostro Marino – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:55 Dispersi Negli Abissi – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:15 L’ Eruzione Vulcanica Sottomarina – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:35 Il Paradiso Subaqueo – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:55 La Gemma dell’Alaska – I Parte – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

03:15 La Gemma dell’Alaska – II Parte – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

03:35 Luna di Miele – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

03:55 Soliti Idioti Iv, 13 – i Soliti Idioti

04:25 Soliti Idioti Iv, 14 – i Soliti Idioti

52 DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:15 WWE Smackdown

01:05 Lockup: sorvegliato speciale

02:55 Border Control Gibilterra

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Villarbasse. L’ultima sentenza di morte

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Elizebeth Smith Friedman. La signora dei codici

22:10 Quelli della Scientifica

23:05 Illuminate – Wanda Ferragamo

23:50 La Serenissima Repubblica di Venezia

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Puntata del 10/10/2023

00:55 Passato e Presente: Villarbasse. L’ultima sentenza di morte

01:35 1939-1945. La II Guerra Mondiale Il D-Day

02:30 L’Italia in guerra. Tragedia sul Don

03:50 SeDici Storie. Pt.7 – Il mondo visto da Laura Conti/Sante Zennaro. Eroe a Terrazzano

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News

02:01 Grande Fratello-‘