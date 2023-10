Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi 9 ottobre

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 ottobre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 09/10/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 09/10/2023

21:30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S3E3 – Ladri di futuro

00:00 Cose nostre – Gli ultimi banditi

00:05 TG1 Sera

00:10 Cose nostre – Gli ultimi banditi

01:10 RaiNews24

01:45 Sottovoce

02:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Fake Show – Diffidate delle imitazioni

00:10 Underdog – Il meglio di – 09/10/2023

01:05 Il terrorista nella testa

02:28 Meteo 2

02:30 Calcio Totale

03:30 Casa Italia – Puntata del 09/10/2023

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 09/10/2023

20:15 Via Dei Matti n°0 – Sarah Jane Morris – Puntata del 09/10/2023

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 09/10/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 09/10/2023

21:20 La scossa elettrica – Presa Diretta – Puntata del 09/10/2023

23:15 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – S5E3

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 O anche no – Puntata del 08/10/2023

01:45 Protestantesimo – “Argentina. Alla fine del mondo” – 01/10/2023

02:20 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia/

21:20 Quarta Repubblica/

00:50 Aurum Potestas Est – Harrow

01:47 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:05 Ciak Speciale

02:12 Il Gatto Dagli Occhi di Giada

03:45 Superclassifica Show Best 2

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:20 Grande Fratello

01:35 Tg5

02:09 Meteo.It Tg5 Notte

02:10 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

02:57 Uomini e Donne

04:17 L’Ultima Volta Che Siamo Stati Bambini – Ciak Speciale

6 Italia 1

20:30 Gli Immortali – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Attacco Al Potere 3 – Angel Has Fallen

23:50 Sport Mediaset Monday Night

00:30 Studio Aperto – la Giornata

00:42 Alta Tensione – God Friended Me

01:37 L’ Orologio Da Tasca – God Friended Me

02:30 A 300 0G/A 400 M – Bestioni del Cielo

03:20 La Fuga – Everwood

04:02 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 The Imitation Game

23:30 C’era una volta a New York

02:00 Otto e mezzo

02:40 L’Aria che Tira

04:35 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:15 100% Italia

21:30 No Time to Die

00:45 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

02:00 Bruno Barbieri – 4 Hotel

03:15 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

04:30 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Little Big Italy

00:50 Il boss del paranormal

20 20 — Venti

20:13 La Minimizzazione Manipolatoria – The Big Bang Theory VII

20:36 La Prossimità del Posto di Lavoro – The Big Bang Theory VII

21:04 Il Settimo Figlio

23:21 Transformers: L’Ultimo Cavaliere

02:21 Magazine Champions League 2024

02:46 Soggetto 9 – The Flash IV

03:26 Dentro il Flashtime – The Flash IV

04:06 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds IX ep.16

21:21 Iron Mask – La leggenda del dragone

23:20 Millennium – Quello che non uccide

01:25 Anica appuntamento al cinema

01:28 Alex Rider S1E1 Episodio 1

02:15 Alex Rider S1E2 Episodio 2

02:56 Nancy Drew S3E5

03:36 Nancy Drew S3E6

22 Iris

20:05 Figlio di Thunder – I Parte – Walker Texas Ranger IV

21:00 Ocean’s Thirteen

23:32 Scuola di Cult, 25

23:38 Genius (Di M. Grandage)

01:43 Note di Cinema

01:48 The Babe -La Leggenda

03:23 Il Gigante dell’Acqua

04:54 Anna, Perdonami

23 Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E5 – Santa Fe – Grand Canyon

21:14 Il racconto del Vajont

23:53 Bill Wyman – The Quiet One

01:27 Rai News Notte

01:29 Dorian, l’arte non invecchia S1E16 – Mino Maccari

02:24 Prossima fermata America S2E5 – Santa Fe – Grand Canyon

03:24 Evolution – Puntata 13

24 Rai Movie

21:10 Il grande Paese

00:00 Vera Cruz

01:50 Brothers

03:30 Ailo – Un’avventura tra i ghiacci

25 Rai Premium

21:20 Il mio principe di Natale

22:55 Ciao Maschio – Puntata del 25/02/2023

00:15 Squadra Omicidi Barcellona – Sangue e cemento

02:05 Storie italiane – Puntata del 09/10/2023

03:05 F.B.I. – Francesco Bertolazzi Investigatore – S1E2 – Il ritorno di Ulisse

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 20 anni di meno

23:15 Sugar Babies – Amori a contratto

00:15 Sex for 5 Euro

01:15 Love for sale con Rupert Everett

02:15 Art Paul of Playboy – L’uomo dietro le conigliette

03:15 Sesso Made in Germany

04:00 Sexplora

27 Twentyseven

21:09 Ritorno al futuro II

23:17 Il principe delle donne

01:26 La signora del West

02:58 Hazzard

04:30 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Ruggine

22:35 Indagine ai confini del sacro

23:05 La compieta preghiera della sera

23:05 Santo Rosario

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 ArtBox

02:10 Like – Tutto ciò che Piace

03:10 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Eternal Love

23:20 Uomini e Donne

00:46 Grande Fratello – La5

02:48 Le Tre Rose di Eva 2 , 13

04:15 Brave And Beautiful, 74

31 Real Time

20:30 Ricette d’Italia – Piatti in tavola

21:30 La clinica del pus

34 Cine34

21:06 Noi e la Giulia

23:28 La fame e la sete

01:22 Uomo d’acqua dolce

02:50 Perdutamente tuo… mi firmo Macaluso Carmelo fu Giuseppe

04:28 Gole Ruggenti

35 Focus

20:00 Tracce di un Tempo Lontano – Cose di Questo Mondo VII

21:05 Vajont, 9 Ottobre 1963 – la Montagna, la Diga, Gli Uomini

23:00 Diga Hoover – il Gigante Che Punta Al Cielo

00:00 Isola di Pasqua: Misteri di un Mondo Perduto

01:50 Incidente Sull’Himalaya – Indagini Ad Alta Quota Xx

02:30 Battaglia delle Filippine: la Caduta – Relitti e Segreti

03:11 Tgcom24 Breaking News

03:14 Tormente – Le Furie della Natura II

04:00 Gli Antichi Costruttori – Attenborough e la Grande Barriera

38 Giallo

20:10 Perception

21:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Vera

03:10 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:15 Ostaggio di Comodo – Major Crimes IV

21:10 Senza Memoria – C.S.I. Miami VII

22:03 L’ Ultima Corsa – C.S.I. Miami VII

22:58 La Ballata di Dwight e Irena – Law & Order: Unità Speciale Xxii

23:52 Ricordami in Quarantena – Law & Order: Unità Speciale Xxii

00:45 Il Terzo Proiettile – Colombo

02:34 L’ Esecuzione – C.S.I. – Scena del Crimine III

03:27 La Notte della Boxe – C.S.I. – Scena del Crimine III

04:21 Tgcom24 Breaking News

49 Italia 2

20:20 E il Rinnovo del Contratto – 2 Broke Girls

20:50 E i Soldi Facili – 2 Broke Girls

21:25 Potere Dei Cristalli – American Dad

21:55 Il Club delle Scienze – American Dad

22:20 Agenti Immobiliari A Langley – American Dad

22:46 Un Look Casual – American Dad

23:05 L’ Obliterazione Estrattiva – The Big Bang Theory

23:35 La Configurazione Abitativa – The Big Bang Theory

00:00 La Peculiarità del Numero 43 – The Big Bang Theory

00:25 L’ Escalation del Posto Auto – The Big Bang Theory

00:55 Il Dislocamento delle Interiora del Pesce – The Big Bang Theory

01:20 Pronti A Combattere – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:40 Partenza per il Nuovo Mondo! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:00 Una Scoperta Sorprendente – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:20 Il Leggendario Mostro Marino – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:45 Il Gioiello Cinese – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

03:05 L’ Uovo di Colombo – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

03:30 Il Fantasma – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

03:55 Soliti Idioti Iv, 8 – i Soliti Idioti

04:25 Soliti Idioti Iv, 9 – i Soliti Idioti

52 DMAX

21:25 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

01:15 Lockup: sorvegliato speciale

03:05 Border Control Gibilterra

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Gioacchino Murat e la presa di Capri – 09/03/2023

21:10 Italia viaggio nella bellezza Sotto il suolo di Roma

22:10 Storia delle nostre città – Cremona – 13/02/2023

23:00 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità La nascita del Brasile moderno. Leopoldina d’Asburgo

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Giorgio Parisi – Puntata del 09/10/2023

00:55 Passato e Presente – Gioacchino Murat e la presa di Capri – 09/03/2023

01:35 Telemaco – Lungo le strade della Liberazione

02:10 Lo scoppio della guerra civile in Spagna

02:25 L’Italia in guerra – I disperati del Cheren

03:30 Italiani. Adelaide Ristori

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

02:57 Tgcom24 Breaking News

03:00 Grande Fratello-‘